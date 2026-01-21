El 11 de febrero abren las escuelas con el comienzo del calendario escolar 2026

La resolución N°3686 aprobada en diciembre del 2025, establece la organización académica y administrativa del sistema educativo entrerriano. Según lo dispuesto, el calendario escolar se pondrá en marcha el 11 de febrero, con la presentación de los equipos directivos y de supervisión. En tanto, el inicio de las actividades docentes está previsto para el 12 de febrero; mientras que las clases en los niveles inicial, primario y secundario comenzarán el 2 de marzo.

Entre las fechas relevantes, se destaca el receso escolar de invierno, que se desarrollará del 6 al 17 de julio; y la finalización del ciclo lectivo, prevista para el 18 de diciembre de 2026.

El calendario se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027 y contempla instancias de formación docente, ejes pedagógicos transversales y las particularidades de todas las modalidades del sistema educativo. En este sentido, el documento incluye adecuaciones específicas para modalidades como Educación Especial, Educación Técnico-Profesional, Jóvenes y Adultos, y Educación Domiciliaria y Hospitalaria, garantizando respuestas acordes a la diversidad de contextos educativos de la provincia.

En cuanto a la organización académica, para los niveles inicial y primario se establecieron tres trimestres: el primero, del 2 de marzo al 22 de mayo; el segundo, del 26 de mayo al 28 de agosto, que incluye el receso invernal; y el tercero, del 31 de agosto al 18 de diciembre de 2026. Estas fechas podrán ajustarse de acuerdo con el proyecto pedagógico institucional y la normativa vigente.

Para el nivel secundario, el calendario se organiza en tres trimestres. El primero se desarrollará del 2 de marzo al 22 de mayo; el segundo del 26 de mayo al 28 de agosto; y el tercero del 31 de agosto al 18 de diciembre, fecha que marca la finalización de las clases y el cierre de las trayectorias escolares, con las adecuaciones que cada nivel y modalidad requiera.

Para el nivel superior, el calendario se organiza en dos cuatrimestres. El primero del 9 de marzo al 3 de julio. El segundo del 3 de agosto al 20 de noviembre.

El Plan Educativo Provincial 2023-2027, que da marco a este calendario, pone en el centro a los estudiantes y sus trayectorias escolares. En este sentido, el calendario no solo constituye una agenda de fechas, sino que también promueve el desarrollo profesional docente a través de diversas instancias de formación.

Para el año 2026 se prevé la realización de cuatro tipos de jornadas educativas: Regionales, Interinstitucionales, Institucionales y de las Áreas, orientadas a la construcción de consensos y al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza en el aula.

Asimismo, el calendario refuerza el abordaje de ejes transversales fundamentales, como la Educación Sexual Integral, con semanas específicas de trabajo en los meses de abril y septiembre; la alfabetización, a través de la implementación del Plan Provincial de Alfabetización en los niveles inicial y primario; la convivencia escolar, mediante la realización de asambleas durante el mes de marzo; y ciencia y tecnología, con la participación en las Ferias de Educación en sus instancias escolar, regional y nacional, entre los meses de junio y noviembre.