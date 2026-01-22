Humor frente al río tendrá una nueva jornada, a cargo del trío Finola

Este viernes 23 de enero, a las 20, en Sala Mayo del Puerto Nuevo, se realizará una nueva fecha del ciclo Humor frente al río. La propuesta invita a disfrutar de espectáculos en uno de los paisajes más representativos de la ciudad.

En esta oportunidad se presentará Finola, trío integrado por Mateo Izza, Nicolás Montaña y Nacho Koornstra. El grupo propone un show de canciones y variedades que combina humor, música y personajes. Piano, voces y letras construyen un recorrido creativo que transforma cada escena en una invitación a reír y cantar.

El ciclo, que ya forma parte de la agenda cultural de verano, busca fortalecer el encuentro entre artistas locales y público, con acceso abierto a expresiones escénicas en el espacio público. La actividad sugiere asistir con reposera para compartir una noche distendida frente al río.

Humor frente al río tendrá continuidad el viernes 30 de enero, con nuevas propuestas que consolidan esta iniciativa como un punto de reunión para el disfrute colectivo.

La entrada será libre y gratuita.