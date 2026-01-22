Tenis: Etcheverry logró una sólida victoria y avanzó la tercera ronda del Abierto de Australia

El tenista argentino Tomás Etcheverry consiguió un sólido triunfo ante el británico Arthur Fery para meterse en la tercera ronda del Abierto de Australia, donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Bublik (10°). El jugador Albiceleste, quien actualmente ocupa el puesto número 62 del ranking ATP, se impuso por 7-6(4), 6-1 y 6-3 en un encuentro que se extendió durante dos horas y 44 minutos.

El partido comenzó muy parejo, incluso con Fery consiguiendo un quiebre en el tercer game para tomar una rápida ventaja. Sin embargo, Etcheverry se recuperó rápidamente y en el siguiente turno de saque del británico se puso nuevamente dos iguales.

Luego fue todo muy parejo y el primer set debió definirse en el tie-break, donde Etcheverry impuso condiciones para quedarse con la “muerte súbita” por 7-4.

Ya en el segundo parcial, Etcheverry se mostró mucho más confiado y pasó por arriba a su oponente, a quien derrotó con un sólido 6-1 para empezar a encaminar su victoria.

Finalmente, en el tercer set a Etcheverry le alcanzó con un solo quiebre para conseguir una ventaja que sería definitiva.

De esta manera, el platense se metió en la tercera ronda, donde no la tendrá para nada fácil ante Bublik, quien hace pocas semanas se quedó con el título en el ATP 250 de Hong Kong para meterse por primera vez en su carrera en el top 10 del ranking ATP.

Más argentinos

Etcheverry no fue el único argentino que se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia. Antes también lo había conseguido Francisco Cerúndolo (18°), quien derrotó en una muy sólida presentación al bosnio Damir Dzumhur.

Por otra parte, Thiago Tirante cayó en sets corridos contra el estadounidense Tommy Paul (19°), mientras que Francisco Comesaña está jugando con el también norteamericano Frances Tiafoe y no la pasa para nada bien.

En tanto que otro argentino que quedó eliminado este miércoles fue Sebastián Báez que perdió compatriota nacionalizado italiano, Luciano Darderi (22°) por un resultado de 3-6, 6-1, 4-6 y 3-6.