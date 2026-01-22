El Almacén celebra el Día Mundial de la Cultura Africana con una noche de tango, milonga y candombe

Este sábado 24 de enero, desde las 21, el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, será sede de una propuesta musical y cultural denominada Gran Candombe Negro, organizada en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. La actividad contará con la participación de Coca Vidal, Sabrina Firpo, Alejandro Sánchez y Pirincho Gamboggi, y repasará géneros como el tango, la milonga y el candombe.

Desde la organización informaron que la noche se inscribe dentro de la consigna Territorio de Culturas, que impulsa el Almacén de los 33 como eje de su programación. La fecha fue elegida para acompañar la conmemoración en una jornada que busca poner en valor los aportes históricos, artísticos y sociales de estas comunidades. Por eso, la propuesta dará lugar al encuentro en torno a ritmos y músicas que forman parte del patrimonio cultural rioplatense, como el candombe, el tango y la milonga, entendidos como expresiones atravesadas por raíces afro.

Además, durante la noche funcionará la cantina del Almacén, ofreciendo comidas y bebidas para acompañar la propuesta artística.

Las entradas para el evento pueden adquirirse de manera anticipada a un valor de $6.000, mientras que el mismo sábado, en la puerta del lugar, el costo será de $8.000. Para reservas , comunicarse al 343 4702836.