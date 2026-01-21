Infraestructura y proyectos de ley serán los temas de la agenda institucional de Frigerio con Santilli

El gobernador Rogelio Frigerio recibirá este jueves en Paraná al ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la agenda de gestión que la provincia viene desarrollando con el gobierno nacional.

Durante el encuentro se abordarán avances en distintos temas pendientes vinculados a obra pública y mecanismos de articulación con Nación, con el objetivo de destrabar proyectos y generar condiciones para nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia, se informó desde Casa de Gobierno.

En ese marco, según se indicó, se dará cuenta de los avances alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, generar condiciones para impulsar nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

Frigerio y Santilli también dialogarán sobre iniciativas de alcance nacional que se encuentran en debate, entre ellas el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares, en una mirada federal sobre los principales desafíos del país.

Al término de la reunión, las autoridades brindarán una conferencia de prensa.

La visita de noviembre

Cabe recordar que Santilli estuvo en Paraná en noviembre, en su primera visita a una provincia apenas asumió al frente de la cartera. En esa oportunidad, Frigerio le presentó una lista de temas prioritarios para Entre Ríos.

Entre otros aspectos, los funcionarios abordaron la participación de Entre Ríos en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande y algunas obras puntuales, entre ellas las de las rutas nacionales 12 y 18 y la provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. También se hizo referencia al acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.