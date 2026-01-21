Provincia: traspasan áreas, cambian nombres y crean una Coordinación Operativa de la Oficina del Gobernador

Entre los cambios dispuestos por el gobernador Rogelio Frigerio se establece que los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, pasarán a llamarse Ministerio de Economía y Servicios Públicos y Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, respectivamente.

El gobernador Rogelio Frigerio introdujo modificaciones en la estructura ministerial del Poder Ejecutivo. Lo hizo a través del decreto N° 68, fechado este 20 de enero, que señala que “transcurrida una primera etapa de gestión, se considera conveniente y oportuno efectuar nuevas adecuaciones en la organización ministerial, a fin de optimizar la asignación de funciones, fortalecer la coherencia funcional entre las políticas públicas y mejorar la eficiencia en la gestión administrativa”.

El artículo 1° del decreto 68 establece la modificación de “la denominación de los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, que pasarán a llamarse Ministerio de Economía y Servicios Públicos y Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, respectivamente”.

Además, reasigna “las competencias previstas en el inciso 9) y 10) del artículo 22° de la Ley Orgánica de Ministerios N° 11.135, al ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”, y reubica “dentro de dicho Ministerio la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Energía”.

También reasigna “las competencias previstas en el inciso 6) del artículo 23° de la Ley Orgánica de Ministerios N° 11.135, al ámbito de la Secretaría de Modernización dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, la que pasará a denominarse Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación”, publicó el portal El Entre Ríos.

El artículo 4° ordena escindir la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Desarrollo Económico, y deja conformadas como Secretaría de Industria y Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor”.

También suprime la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico, “cuyas competencias serán ejercidas por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico”.

A través del artículo 6° del decreto se convierte la Dirección General de Mantenimiento de Casa de Gobierno dependiente de la Secretaría General de la Gobernación en Coordinación de Mantenimiento de Casa de Gobierno, reubicándosela en el ámbito de la Dirección General de Intendencia y Servicios, bajo dependencia del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

Y crea en el ámbito de la Gobernación la Coordinación Operativa de la Oficina del Gobernador, “la cual tendrá como misión, asistir de manera directa al Gobernador de la Provincia, garantizando el adecuado funcionamiento de su agenda institucional y la articulación operativa de sus actividades”, destacó el portal El Entre Ríos.

Por otra parte, unifica la Dirección General de Economía Social y la Dirección de Políticas Comunitarias y Territoriales del Ministerio de Desarrollo Humano, “que pasará a denominarse Dirección General de Economía Social y Políticas Comunitarias”.

Dispone también que la Compañía Entrerriana de Gas SA y la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) “se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Servicios públicos".

El decreto 68