ATE protestó ante la Secretaría de Justicia y solicitó reincorporación de despedidos y paritarias

Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), acompañados de otros gremios, se movilizaron en la mañana de este miércoles frente a la Secretaría de Justicia, en calle San Juan 134 de Paraná, en defensa de los derechos laborales y para solicitar la reincorporación de empleados cesanteados.

La jornada de protesta se enmarcó en un plan de lucha definido en asamblea y tuvo como uno de sus ejes centrales la situación del Registro Único de la Verdad, donde se dieron de baja gran cantidad de contratos, por lo cual la protesta contó con el acompañamiento de organismos de derechos humanos, se informó a ANALISIS.

También acompañaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) y el Movimiento Social de los Trabajadores (MST).

En ese contexto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, explicó que la medida “responde a un plan de lucha que definimos en asamblea por la situación del Registro Único de la Verdad y frente al desmantelamiento de las políticas de memoria, en un momento muy sensible, a días de cumplirse 50 años del golpe genocida en la Argentina”.

Asimismo, reconoció que uno de los principales reclamos es la reincorporación de los trabajadores que quedaron desvinculados. “Planteamos la necesidad de la reincorporación de los trabajadores cesanteados el 31 de diciembre y también exigimos la urgente convocatoria a paritarias, porque hace meses que tenemos el salario congelado”, afirmó ante los medios.

El dirigente gremial advirtió que el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas. “Vamos a seguir planteando este esquema de lucha durante febrero, porque no hay alternativas para la provincia. Pedimos que nos convoquen con seriedad para discutir la pérdida salarial que venimos teniendo”, expresó.

Asimismo, Muntes enmarcó el reclamo en un contexto más amplio. “Es un año muy complejo, con muchas reformas en debate. Se habla de una reforma constitucional y sabemos que detrás de eso vienen la reforma laboral, la tributaria y, en la provincia, la reforma previsional”, alertó.

Preocupación por las políticas de memoria

Durante la movilización también participaron referentes de organismos de Derechos Humanos. El abogado Marcelo Boeykens, integrante del espacio multisectorial, explicó que el reclamo estuvo vinculado al aniversario número 50 del golpe de Estado. “Estamos reunidos como multisectorial de Derechos Humanos en el marco de los 50 años del golpe. Reclamamos por lo que consideramos un desmantelamiento del único organismo provincial dedicado a las políticas de Verdad, Memoria y Justicia”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia institucional del área. “No solo es el organismo donde se trabaja la identidad, la memoria y la justicia, sino que en estos 50 años es fundamental mantener viva la memoria. El Estado provincial y nacional tiene una obligación internacional para que hechos de barbarie como los de los años 70 no vuelvan a ocurrir, el Nunca más, que es un consenso democrático desde 1983”, sostuvo.

Reducción de personal

“Es un razonamiento muy liviano decir que el trabajo ya no era necesario. Mi tarea estaba dedicada a causas de lesa humanidad, y en abril hay juicios previstos. Aun si no hubiera causas en curso, la memoria es una obligación internacional del Estado, al igual que la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado”, expresó Boeykens.

Finalmente, detalló la reducción de personal que atraviesa el organismo. “Éramos ocho trabajadores, despidieron a cuatro y quedaron otros cuatro, de los cuales uno es personal de maestranza. Es imposible sostener cualquier tarea de investigación o trabajo serio con tan poca gente”, concluyó.