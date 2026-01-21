Provinciales

Romero repudió el espionaje denunciado y se solidarizó con Frigerio

21 de Enero de 2026 - 21:27

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó este miércoles su solidaridad con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y repudió el espionaje denunciado en dependencias oficiales, al considerar el hecho de extrema gravedad institucional.

A través de su cuenta de Twitter, Romero manifestó: “Ante los hechos de espionaje denunciados, quiero expresar mi enérgico repudio a este tipo de prácticas que recuerdan épocas oscuras de la Nación. La politica se construye con consensos y diálogo en las sanas reglas de la Democracia, que tanto nos costó conseguir y consolidar”.

