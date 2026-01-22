Última función del ciclo de enero en el Gato Negro

Este domingo 25 de enero a las 19, el espacio Gato Negro Cultural, ubicado en Tucumán 355, presentará la cuarta y última función del ciclo cinéfilo mensual de enero con la proyección de la película El Decamerón, dirigida por Pier Paolo Pasolini. La actividad forma parte de una programación de temática erótica pensada para acompañar el clima propio del verano y marcar el cierre de este primer ciclo del año. La iniciativa busca ofrecer al público una propuesta cultural sostenida en el tiempo, que abarque clásicos del cine con una curaduría temática y un espacio de encuentro en el centro de la ciudad.

La película elegida para esta última fecha es una comedia de 1971 basada en el clásico medieval del escritor italiano Giovanni Boccaccio, y forma parte de la llamada Trilogía de la Vida de Pasolini. En este conjunto de tres filmes, el director abordó textos fundamentales de la literatura universal desde un registro lúdico y celebratorio de las pasiones y los placeres humanos. En esta película se hilvanan ocho relatos picarescos.

Desde la organización del ciclo señalan que la elección de esta película responde al espíritu general de la propuesta de enero, pensada como un recorrido por un cine que dialoga con el deseo, el cuerpo y el humor, en sintonía con el clima "tórrido y pegajoso" del verano.

El Decamerón tiene una duración de 112 minutos y fue escrita y dirigida por Pier Paolo Pasolini. Su título original es Il Decameron y se trata de una producción italiana. La fotografía estuvo a cargo de Tonino Delli Colli y la música es de Ennio Morricone.

La entrada tiene un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.