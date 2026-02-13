San Miguel venció a Central Norte en la apertura de la Primera Nacional 2026

El Trueno Verde se impuso 1 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas (Foto: Prensa San Miguel).

En el primer partido de la temporada 2026 de la Primera Nacional, San Miguel derrotó por 1-0 a Central Norte de Salta en el estadio Malvinas Argentinas, por la Zona A. El único gol fue convertido por Lucas Delgado, de cabeza, a los cuatro minutos del primer tiempo.

La conquista llegó tras un lateral que cayó en el área, Delgado apareció de cabeza y venció al arquero Vázquez para establecer el 1-0. Fue la primera aproximación clara y terminó siendo decisiva.

Central Norte, dirigido por Adrián Bastía, intentó reaccionar, pero mostró imprecisiones propias del inicio de temporada y generó poco peligro.

San Miguel, en cambio, contó con dos chances claras para ampliar la diferencia: un remate tras un error del arquero que salvó Enriquez en la línea y un mano a mano que Vázquez logró contener.

Con arbitraje correcto de Franco Acita y sin polémicas, el Trueno Verde controló el desarrollo y cerró una victoria justa ante su público, señala NA.