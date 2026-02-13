Michel, Bordet y Marclay votaron a favor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Los diputados entrerrianos de Unión por la Patria, Guillermo Michel, Gustavo Bordet y Marianela Marclay votaron a favor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Fue en la sesión de este jueves.

“El acuerdo con la Unión Europea ha sido negociado a lo largo de 25 años, atravesando gobiernos de diferentes signos políticos.

Pese a no ser perfecto, representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur.

Su verdadero impacto dependerá de las políticas que se desplieguen puertas adentro: inversión en infraestructura logística, crédito productivo, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y fortalecimiento de cadenas de valor”, escribió el diputado entrerriano Guillermo Michel en su cuenta de X.

Para Michel “el acuerdo con la UE representa una gran oportunidad para la Argentina y el Mercosur. La UE sigue siendo la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita de USD 43.000. Además, es el segundo importador mundial de bienes, el primer importador mundial de servicios, el principal socio comercial del Mercosur y la principal fuente de IED (inversión directa) recibida”.

“La gran mayoría de las exportaciones del Mercosur se verán beneficiadas arancelariamente en el ingreso al mercado europeo, ya sea a través de la eliminación de aranceles o por la suba de cuotas, generando oportunidades de nuevos negocios, sobre todo para las PyMES, economías regionales y alimentos con alto valor agregado, que de otra manera tendrían dificultades para competir en el acceso a dicho mercado”, dijo.

Asimismo, remarcó que la iniciativa “fortalecerá al Mercosur, mejorando su inserción internacional y modernizando su marco regulatorio a través de la adopción de normas de avanzada que garantizan un comercio seguro y previsible”.

“El Acuerdo es una verdadera expresión de políticas públicas. Ha sido negociado durante 25 años, atravesando gobiernos de diferente signo político. Todos han aportado a esta construcción colectiva; es un acuerdo de la Argentina, no de un gobierno en particular, mucho menos de este que tardó casi dos años en designar un embajador ante la UE”, manifestó.

“El acuerdo debe leerse como una base, no como un punto de llegada; su verdadero impacto dependerá de las políticas que se desplieguen puertas adentro: inversión en infraestructura logística, crédito productivo, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y fortalecimiento de cadenas de valor”, consideró.

A la postura del excandidato a gobernador en la provincia por el peronismo, se sumaron el exgobernador Gustavo Bordet y Marianela Marclay.

En la sesión de este jueves, el oficialismo obtuvo una mayoría contundente en la Cámara Baja nacional para la validación parlamentaria del tratado, con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones.

Desde el gobierno sostienen que la ratificación del acuerdo representa un capítulo clave en la estrategia comercial argentina y sudamericana, con implicancias directas sobre sectores productivos, exportadores y el posicionamiento internacional del país.

El acuerdo con entre el Mercosur y la Unión Europea se puso a consideración en el pleno de la Cámara de Diputados este jueves por la tarde, en la misma sesión que se debatieron los cambios en el Régimen Penal Juvenil y, con media sanción, se decidió bajar la edad de punibilidad a los 14 años.