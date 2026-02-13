Fútbol: Independiente derrotó a Lanús y lo dejó sin el invicto en el Torneo Apertura

Independiente derrotó a Lanús 2-0 este viernes en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Rojo se impuso con goles de Matías Abaldo y otro tanto del exPatronato Gabriel Ávalos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El local lateralizó el juego durante el primer tiempo en busca de encontrar los huecos para atacar a un Granate bien cerrado en la última línea, pero mostró muchas complicaciones para concretar esos avances en llegadas claras al arco de Nahuel Losada.

Lo más trascendente de la media hora inicial pasó por sendos avances aislados de Gabriel Ávalos. El atacante ensayó un cabezazo desviado y, más tarde, aprovechó una desatención defensiva en un lateral para controlar de pecho y sacudir un remate desviado de media vuelta en el área. Sobre el cierre, Facundo Zabala probó de afuera, Santiago Montiel sacudió en las inmediaciones del área y Ávalos volvió a intentar un testazo sin éxito en la última jugada, pero ningún intento derivó en una atajada de Losada.

La principal asignatura pendiente para el equipo de Mauricio Pellegrino pasó por el aspecto ofensivo, ya que no registró ataques frente a Rodrigo Rey y le costó cruzar la mitad de la cancha. Las salidas de Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, dos de los cuatro cambios de Pellegrino para este partido, le quitaron generación de juego y definición en el último tercio y sus reemplazantes (Franco Watson y el entrerriano Walter Bou) estuvieron lejos de brindar las mismas características.

El comienzo de la segunda parte tuvo una tónica similar al primer tiempo porque Independiente siguió con la iniciativa, pero registró mayores imprecisiones y el cambio de Santiago Montiel por una dolencia física parecía quitarle una opción muy importante en ofensiva. Pero en ese momento, se activó Matías Abaldo, quien no había tenido un buen partido, pero se sacó a dos rivales de encima en una corrida y, desde el vértice izquierdo del área, clavó un tremendo derechazo contra un palo para sellar el 1-0 a los 56 minutos.

La apertura del resultado le causó un mazazo inmediato al campeón de la Copa Sudamericana, que descuidó la rigurosidad táctica que le había asegurado la valla en cero en el acto inicial. Un centro de Lautaro Millán a los 62′ sobre el lado derecho del área encontró a un solitario Gabriel Ávalos, que se filtró a la espalda de Ronaldo Dejesús y ejecutó un cabezazo para mandar la pelota al fondo de la red.

Los cambios metidos por Pellegrino no alteraron la ecuación en Avellaneda y el plantel de Quinteros le arrebató el invicto. Incluso, el traspié lo hizo llegar a su tercer encuentro sin victorias porque le ganó a San Lorenzo y Unión en el estreno e igualó dos duelos seguidos ante Instituto y Talleres. Además, el Rojo lo superó en la tabla y se coloca en la segunda ubicación con nueve puntos, por detrás del líder Vélez (10) con toda la fecha por completar.

Cuando todo parecía cerrarse sin novedades, Luciano Cabral cometió una agresiva falta a Dylan Aquino en el tiempo adicionado y el árbitro, Facundo Tello, le mostró la tarjeta roja a instancias del VAR, luego de un llamado de José Carreras para revisar la acción. Más allá de la inferioridad numérica, el dueño de casa llegó al 3-0, pero el doblete de Abaldo fue anulado por un correcto fuera de juego.

En la próxima jornada, Independiente visitará Mendoza para enfrentarse a Independiente Rivadavia este jueves a partir de las 19.30, mientras que Lanús preparará el primer choque con Flamengo entre semana, consigna Infobae.