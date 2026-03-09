Mejora el estado de salud del niño que sufrió una descarga eléctrica: le retiraron el respirador

Esteban Bogado, el niño que sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda de calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo de Paraná, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque. En las últimas horas, los médicos lograron retirarle el respirador, por lo que el menor respira por sus propios medios.

“No sabíamos qué podía pasar en relación a toda la descarga que recibió, cómo podía afectarle neurológicamente. Nos dijeron que había entrado con cero posibilidades de vida y hoy está en siete. Podríamos hablar de un milagro. Él está reconociendo, hablando, es algo increíble”, indicó Cecilia Lezana, mamá del pequeño, en diálogo con Canal 9 Litoral.

Por su parte, el padre, Carlos Bogado, sostuvo: “Esteban la pasó mal; fue el peor día de mi vida”. “Lo vi colgado boca abajo del tapial, no entendía nada y no podía creer que era mi hijo quien estaba colgado. Un vecino trató de bajarlo y recibió una descarga. Es electricista, justo estaba trabajando y tenía los zapatos de seguridad”, contó.

Los papás de Esteban Bogado dieron detalles del hecho y de la evolución del pequeño.

“Por su oficio, se dio cuenta de que estaba electrocutado. Lo tomaron de la ropa y lo bajaron. Cuando lo ví, pensé que estaba muerto, estaba morado, con líneas rojas en la cara, largando espuma por la boca. Lucas, un vecino, empezó a hacerle el trabajo de RCP, que nunca había hecho y no le sentía el corazón”, explicó.

El episodio ocurrió el sábado al mediodía y generó profunda preocupación en la comunidad. Desde entonces, familiares, vecinos y allegados siguen con atención cada novedad sobre la evolución del pequeño.

El portón de la casa del sacerdote que habría estado electrificado intencionalmente.

Investigación judicial en marcha

Mientras continúa la evolución del niño, la Justicia avanza con una investigación para determinar cómo estaba electrificado el tapial del domicilio donde ocurrió el hecho y qué tipo de conexión tenía la instalación. Fuentes policiales confirmaron que la propiedad donde ocurrió el hecho pertenece a un sacerdote de la capital entrerriana.

A partir de lo ocurrido el sábado al mediodía, se dispusieron diversas medidas para esclarecer las circunstancias en que el menor recibió la descarga y establecer si existieron responsabilidades en torno a la instalación eléctrica del lugar.