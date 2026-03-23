Cesó el alerta meteorológico en Entre Ríos y prevén fuerte descenso de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el cese del alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos y a partir de este lunes al mediodía, comienzan a mejorar las condiciones del tiempo.

Los meteorólogos indicaron que, tras las abundantes lluvias que superaron los 100 milímetros, este lunes de tarde y noche se disipan las precipitaciones y disminuye la nubosidad, con ayuda del viento sur.

La llegada de un frente frío, en los primeros días del otoño, provoca un fuerte descenso de las temperaturas, que se sentirá fundamentalmente este martes 24 de marzo.

Bajan las temperaturas

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay anuncian para este martes una mínima de 12 grados y una máxima de 25 grados, con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, prevén 11 grados de mínima para mañana y máxima de 25 grados, con cielo también despejado.

En Uruguay, Tala, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy pronostican este martes una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados, con una jornada soleada.

Finalmente, en Gualeguay y Victoria indican que este martes 10 grados de mínima y 23 grados de máxima, con cielo también sin nubes.