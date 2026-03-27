Karel Fleites presenta su proyecto musical en Tierra Bomba

El músico y compositor cubano Karel Fleites, radicado en la ciudad de Paraná desde hace más de una década, se presentará este viernes 27 de marzo a las 21 en el espacio cultural Tierra Bomba, ubicado en Urquiza 1214. La jornada contará con la actuación de su formación actual, La Nave del Regreso.

La formación que acompaña a Fleites en esta etapa de su carrera está integrada por músicos como Sebastián Gómez en bajo y coros, Alejandro Bravo en guitarra y voz, y Leylén Pérez en batería y coros. El proyecto La Nave del Regreso inició su recorrido a principios de 2023 y, en poco más de un año, logró circular por escenarios destacados de la zona como Tribus en Santa Fe, Casa Brava y Distrito 7 en Rosario, además de presentaciones en Buenos Aires y en el centro cultural La Vieja Usina de Paraná.

Desde su llegada a Argentina en 2013, Karel Fleites trabajó en la elaboración de un discurso musical ligado a su origen cubano pero que se nutre constantemente de su experiencia como habitante de la ciudad. Sus composiciones abordan la identidad, la vida en los márgenes y el compromiso con la cotidianidad.

Tras el concierto principal de la banda, la programación de la noche en Tierra Bomba continuará con una propuesta orientada al baile y la música electrónica, a cargo de las sesiones de Aka Nacio y Musiquitas Bombísticas.

Para acompañar la jornada, el espacio ofrecerá su habitual carta de comidas y bebidas.

La entrada será libre y gratuita.