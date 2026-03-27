Básquet: La Unión perdió en General Pico y ahora deberá ganar para entrar al top 4

La Unión de Colón perdió en el sur argentino y ahora deberá ganar para ingresar entre los cuatro mejores.

La Unión de Colón cayó por 81 a 65 frente a Pico FC, en el marco de la anteúltima fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El elenco colonense tuvo sus chances, pero se quedó en el último segmento. Ahora deberá ganarle a Centenario este viernes para quedarse con el cuarto puesto y pasar directamente a octavos de final.

Las acciones en General Pico

El desarrollo mostró un partido de rachas. La visita comenzó mejor y se llevó el primer cuarto por 18-16. Sin embargo, Pico FC reaccionó con autoridad en el segundo parcial, que ganó 25-11, para irse al descanso largo arriba por 41-29. En el tercer cuarto, La Unión ajustó y recortó distancias con un 22-14 que dejó el marcador 55-51 de cara al cierre.

Ya en el último período, el equipo piquense volvió a imponer condiciones, se quedó con el parcial 26-14 y selló el 86-71 final.

Dentro de ese desarrollo, hubo un momento clave: en el inicio del tercer cuarto, Pico alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos tras un triple de Mosley, que parecía encaminar la clasificación directa. Pero la reacción entrerriana le puso suspenso al desenlace.

En lo individual, Mosley fue el máximo anotador con 20 puntos y protagonista de las acciones decisivas. Juan Ignacio Rodríguez Suppi sumó 18 unidades y ocho rebotes, mientras que Rodrigo Sánchez aportó 12 puntos y solidez en ambos costados. Leonardo Mainoldi, con 10 puntos y 7 rebotes, también tuvo un rol importante en la estructura del equipo.

Por el lado de La Unión, Gonzalo Romero se destacó con 18 puntos y nueve rebotes, acompañado por los 14 de Matías Caire.

Con la fase regular ya finalizada para Pico FC, la definición quedó en manos de terceros. La Unión visitará a Centenario este viernes: si gana, se quedará con el cuarto lugar; si pierde, el Decano accederá al Top 4.