Selección: con Senesi desde el comienzo, Argentina enfrentará a Mauritania

Marcos Senesi, en el medio de la imagen, se anuncia como titular en la formación ante Mauritania.

La selección argentina y Mauritania se enfrentarán este viernes, desde las 20.15, en La Bombonera, por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá contra el seleccionado africano en la cancha de Boca luego de que se haya suspendido la Finalissima contra España, en lo que será la última Fecha FIFA en el país antes de la Copa del Mundo.

Argentina tuvo que organizar este amistoso a contrarreloj después de que el partido ante el campeón de Europa, que se iba a jugar este viernes, fuera suspendida porque Conmebol y UEFA no llegaron a un acuerdo en la sede del encuentro.

En un primer momento el partido tenía al Estadio Lusail de Qatar como sede, pero el conflicto bélico desatado en Medio Oriente hizo que la misma fuera descartada por obvias razones. A partir de allí comenzó una larga negociación entre Conmebol y UEFA para encontrar una nueva sede, y los europeos rápidamente ofrecieron el Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, manteniendo la regla de que sería un partido único.

Sin embargo, desde Conmebol, y principalmente desde la AFA, desestimaron esta opción porque entendían que la neutralidad dejaba de existir, y no querían jugar la Finalissima como visitantes.

Según la versión de la UEFA, tras esa negativa propusieron dos encuentros, uno en casa del Merengue el 27 y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, que tampoco fue aceptado. Posteriormente, la entidad que conduce Chiqui Tapia realizó una última contraoferta que consistía en jugar en el Estadio Olímpico de Roma, el 31 de marzo, pero UEFA no aceptó las condiciones y el encuentro fue cancelado.

Ante los africanos

Después de todo este escándalo, la AFA confirmó este amistoso y otro frente a Zambia, también en La Bombonera, el próximo martes. Estos partidos serán los últimos de la selección argentina en el país antes de la Copa del Mundo 2026, en la que debutará el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.

En lo que respecta al 11 argentino, la principal duda es si Messi jugará de arranque o esperará en el banco de suplentes para ingresar en el segundo tiempo. Si Leo no es titular, su lugar lo ocupará Nicolás Paz, mientras que Julián Álvarez será el centrodelantero, y Thiago Almada y Nicolás González se debaten el sector izquierdo del ataque.

Por otra parte, Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y quedó desafectado de la convocatoria. El delantero de Racing de Estrasburgo deberá ser operado, tendrá más de seis meses de recuperación y se perderá el Mundial de 2026.

En tanto que el concordiense Marcos Senesi se anuncia como titular en la zaga central, la que compartirá con Cristian Cuti Romero. El ex San Lorenzo jugó siempre para los titulares.

El rival

Por su parte, Mauritania vivirá una noche histórica enfrentando a los campeones del mundo en Argentina. El combinado africano no clasificó al Mundial y quedó eliminado en la primera ronda de las Eliminatorias Africanas con siete puntos en el Grupo B, muy lejos de Senegal (24), que sacó pasaje directo a la Copa del Mundo, y República Democrática del Congo (22), que disputará el Repechaje.

FORMACIONES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez, Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

MAURITANIA

Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek, Khadim Diaw; Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.

Cancha: Boca Juniors. Hora: 20.15 (Telefé).