Excombatientes de Malvinas encabezarán una charla-debate sobre historia y soberanía

El Foro Patriótico y Popular de Entre Ríos llevará a cabo este viernes 27 de marzo a las 18 una charla debate titulada "Malvinas y la Soberanía", la cual tendrá lugar en la sede del Museo Histórico Martiniano Leguizamón, ubicado en calle Buenos Aires 286 de la ciudad de Paraná. La actividad contará con la disertación de veteranos de la guerra de Malvinas y será moderada por el docente e investigador Fernando Sassetti y el Lic. en Comunicación Social Pablo Felizia. El encuentro busca homenajear a los héroes del conflicto bélico y manifestar un repudio a la ocupación británica en los territorios del Atlántico Sur.

La jornada de este viernes se inscribe en un conjunto de iniciativas que el Foro Patriótico y Popular realiza de manera ininterrumpida desde hace más de una década en la capital entrerriana. Según explicaron los organizadores, este panel de discusión funciona como una instancia previa y preparatoria para la tradicional Caminata de las Antorchas Luis "Sacha" Almeida, la cual está programada para el próximo miércoles 1 de abril a las 22:30 desde la Plaza 1 de Mayo.

Ambas actividades se mantuvieron con el paso de los años como pilares de la identidad cultural y patriótica de la ciudad, permitiendo que la causa Malvinas se mantenga presente en la agenda pública más allá de las efemérides oficiales.

Durante el desarrollo del panel, los veteranos de guerra compartirán sus experiencias personales en el frente de batalla y analizarán la situación actual de las islas. Desde la organización subrayaron que "el testimonio de los protagonistas es una herramienta fundamental para contrarrestar el olvido y para mantener la lucha por el derecho argentino sobre el archipiélago.

Se invita a delegaciones escolares y a público en general a participar.

La entrada será libre y gratuita.