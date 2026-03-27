El Ciclo Primer Escenario inicia su temporada con una obra de títeres sobre la memoria

El Ciclo Primer Escenario dará inicio a su temporada artística 2026 este viernes 27 de marzo a las 20:30 con la presentación de la obra "Lxs Dxs Demonixs" - Títeres por la Memoria, en el Auditorio Profesor Walter Heinze, ubicado en calle Italia 61 de la capital entrerriana. Esta función se realiza en el marco de la agenda conmemorativa por los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, con el objetivo de abordar la historia regional reciente, tratando de reconstruir un relato basado en hechos reales ocurridos en la ciudad de Paraná durante el año 1978.

La pieza teatral fue escrita, dirigida e interpretada por la dupla de artistas conformada por Sabrina Gullino Valenzuela Negro y Dimas Santillán, quienes cuentan además con la asistencia técnica de Pía Taborda para el desarrollo de la función. Durante los 45 minutos que dura la representación, dos artistas ambulantes invocan a figuras de la mitología japonesa, conocidos como shinigamis, para narrar sucesos acontecidos en la capital provincial hace más de cuatro décadas. La trama introduce personajes como Tanuki, una entidad curiosa que llega al mundo humano, y un espíritu errante llamado Tuli, quienes se cruzan con la historia de Raquel, una joven embarazada.

El trasfondo histórico de la obra se apoya en el caso de la familia Valenzuela Negro, una pareja de militantes secuestrados en Mar del Plata en enero de 1978 y trasladados posteriormente a centros clandestinos de detención. La obra hace hincapié en el paso de Raquel Negro por el Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz a dos mellizos a principios de marzo de aquel año.

La historia personal de los intérpretes está vinculada directamente con el guion, dado que Sabrina Gullino Valenzuela Negro es la hija que recuperó su identidad en el año 2008 tras haber sido apropiada y dada en adopción de forma ilegal.

La entrada será libre, con bono contribución.