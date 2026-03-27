Una propuesta sobre la memoria y la identidad femenina llega al ciclo Viernes de Escénicas

El ciclo organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral presentará este viernes 27 de marzo a las 21 la obra teatral "Un alma no es chacota". La función tendrá lugar en la sala Maggi del Foro Cultural UNL, ubicado en calle 9 de julio 2150 de la ciudad de Santa Fe, en el marco de la programación especial Mujeres en escena que se desarrolla durante todo el mes con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Esta pieza, que resultó seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, se propone como un espacio de análisis sobre la identidad femenina y los procesos de la memoria.

La trama de la obra, que tiene una duración aproximada de 70 minutos, introduce al espectador en la historia de una mujer con sombrero que se encuentra perdida en una habitación en penumbras. A partir de esa premisa, el relato se despliega como una telaraña de recuerdos vívidos donde aparecen las figuras de un padre, una madre, un esposo, un hijo y una amiga, quienes habitan los rincones de su existencia actual.

La obra aborda una memoria partida y mágica, donde la mente de la protagonista fuga y juega con interrogantes sobre la fragilidad del alma y la posibilidad de protección a través de sensaciones cotidianas, como el aroma de las naranjas frescas. Esta travesía culmina con el descubrimiento personal de la protagonista sobre el valor de su propio espíritu.

En cuanto al equipo técnico y artístico, cuenta con la autoría y dirección general de Edgardo Dib, referente del ámbito teatral santafesino. La interpretación protagónica está a cargo de la actriz Marta Defeis, y la asistencia de dirección es de Marcos Álvarez.

Las entradas estarán disponibles en la boletería del Foro Cultural el viernes a partir de las 18, a un valor de $12.000. Para la realización de reservas, comunicarse al 342 4877660.