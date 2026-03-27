Enriquecimiento ilícito: defensores de Urribarri y Cardona apelaron la resolución de Budasoff

En la audiencia de este jueves, el juez Mariano Budasoff terminó de resolver todos los planteos defensivos en el marco de la discusión sobre el requerimiento de elevación a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito. La investigación tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros. Como este medio adelantó, el magistrado rechazó uno a uno los planteos de los abogados Miguel Ángel Cullen (por Urribarri); José Velázquez y Esteban Díaz (por Cardona Herreros). No se hizo lugar a los pedidos de exclusión probatoria de los listados de llamadas telefónicas, ni a un informe de teléfono celular. También se refutaron los pedidos de exclusión de testimoniales, entre otros elementos que componen la evidencia. El juez Budasoff rechazó, además, la supuesta afectación de derechos procesales de los imputados, el pedido de prescripción de los delitos, la afectación de plazos razonables, entre otros argumentos defensivos.

Tras esa resolución judicial que fue oralizada entre miércoles y jueves, los abogados recurrieron en forma oral. “Hicimos la apelación in voce para expresar los motivos. Apelamos el rechazo de la prescripción, el rechazo de la afectación de plazo razonable, la inconstitucionalidad del Artículo 67, el Segundo Párrafo (del Código Penal Argentino que establece la suspensión de la prescripción de la acción penal para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública), también apelamos las exclusiones probatorias”, detalló el abogado Velázquez, y señaló que “es necesario que toda decisión judicial sea revisable, por la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, y porque que estos casos graves causan daños irreparables. Sobre la base del principio de preclusión y progresividad, no hay otra instancia donde nosotros podamos dirimir esta cuestión. Por ende, corresponde que se conceda la apelación y, como siempre, para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa”.

La Fiscalía se expidió al respecto, pidiendo que se rechacen las apelaciones. La decisión está ahora en manos del juez, que pasó a determinar si concede o no los recursos defensivos. La resolución se conocerá en los próximos días. Y, para el próximo martes, se espera la reanudación de la audiencia.

Enriquecimiento ilícito

En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la investigación por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Actualmente, la audiencia en la que se discute esta remisión a juicio de la causa es llevada adelante por los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

A Urribarri los fiscales le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano.

En un primer momento de la investigación, además de Urribarri y Cardona Herreros estuvo imputado Rubén Ángel Martínez, un jubilado que quedó fuera del proceso tras alcanzar un acuerdo de suspensión de juicio a prueba o probation por un plazo de 3 años. A Martínez le achacaron un rol menor en las maniobras de enriquecimiento. En efecto, el jubilado estuvo investigado porque en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprocharon que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.