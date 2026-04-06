Con intervenciones en vivo y sets de DJ, inaugura el ciclo Muy Miércoles en Santa Fe

Este miércoles 8 de abril a las 19 se llevará adelante la inauguración de Muy Miércoles, un nuevo ciclo que busca integrar las artes visuales, la música y la performance en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, ubicado en calle Junín 2457 de la ciudad de Santa Fe. Esta iniciativa, co-producida entre el Proyecto Garager y el mencionado centro cultural, propone transformar el hall de la institución en un territorio de activación artística. El ciclo busca expandir la experiencia de las exposiciones del programa de artes visuales hacia otros formatos y lenguajes, partiendo en esta primera fecha de la muestra denominada "Combustión de la Calma".

La actividad central de esta primera jornada consistirá en una performance en vivo a cargo de las artistas Noelia Bustaver y Rocío Cardozo, quienes presentarán una pieza que está relacionada con la película Sedmikrásky, dirigida en 1966 por Chytilová. La intervención se enmarca en la temática de la muestra, la cual analiza la ira femenina como un derecho históricamente negado a las mujeres y las feminidades. A partir de esto, las intérpretes buscarán representar figuras que no se ajustan a los roles de consumo ni a las etiquetas de los buenos modales.

Noelia Bustaver es profesora y técnica superior en artes visuales con una trayectoria que abarca el video, la pintura y las instalaciones, nutriéndose de referencias de la cultura pop y la fe.

Rocío Cardozo es egresada de la Escuela Juan Mantovani, diplomada en curaduría y fundadora de la galería Garage, con una amplia experiencia en gestión cultural y archivo en instituciones como el Museo Rosa Galisteo.

La ambientación sonora de la noche estará a cargo de Thea Lucero Frías, conocida artísticamente como DJ The A, cuya curaduría musical se basa en el concepto de sonidos globales. Su set integrará géneros como el neo perreo y el latin club.

Este nuevo espacio de encuentro se apoya en el trabajo del Proyecto Garager, un programa de entrenamiento y profesionalización artística que fomenta la producción colaborativa y el vínculo con agentes del campo cultural local.

Durante la jornada, el espacio ofrecerá su servicio de barra de comida y bebida.

La entrada será libre y gratuita.

La organización confirmó que las activaciones de Muy Miércoles tendrán una continuidad programada, siendo la siguiente fecha el próximo 3 de junio.