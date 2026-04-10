Hidrovía: dos empresas belgas compiten por un negocio que facturará en promedio US$15.000 millones en 25 años

El gobierno nacional emitió el Acta de Evaluación del Sobre 1 de la licitación para la privatización de la Hidrovía, siguen en competencia Jan De Nul y DEME, mientras que la brasileña DTA Engenharia quedó en el camino.

De las tres fases estipuladas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) para llegar al final de la licitación “a riesgo empresario y sin aval del Estado” para las obras que permitirán la navegación de buques de mayor calado por la Hidrovía, entre otras, quedan solo dos. El gobierno nacional emitió el Acta de Evaluación del Sobre 1 de la licitación para la privatización de la Hidrovía, dando un paso más en este proceso, y ya se sabe que la brasileña DTA Engenharia quedó definitivamente descalificada.

Mano a mano quedan las dos compañías belgas, que son gigantes a nivel mundial y con suficientes credenciales para hacerse cargo de las obras, según un trabajo realizado por la Unctad, el organismo de las Naciones Unidas que fiscalizó el proceso de licitación.

La contienda se resolverá entre Jan De Nul y DEME, que tienen sus sedes en Bélgica, a unos 60 kilómetros de distancia. Aunque dicen los allegados a estas empresas que compiten ferozmente y que son prácticamente “archienemigos”, la realidad es que también tienen proyectos en común, consignó el diario La Nación.

Uno de ellos, en los que se asociaron DEME Group y Jan De Nul Group, a través de consorcio TM Edison, fue la construcción de la Isla Princess Elisabeth en la parte belga del Mar del Norte. La isla artificial (a 45 km de la costa) “será un eslabón crucial en nuestro suministro energético”, difundieron en un comunicado conjunto.

Para este proyecto de infraestructura, el más importante del Gobierno de Javier Milei, las dragadoras belgas se presentaron por separado, y después de la apertura del primer sobre, cuando tomaron vistas del contenido, ambas hicieron llegar a la Anpyn y a la Comisión de Evaluación sus “sugerencias”.

Cómo sigue el proceso

Las empresas oferentes dispondrán ahora de un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones al dictamen, confirma el Gobierno, y al concluir este proceso, la Anpyn emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1.

Según la información oficial, lo que sigue es el llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis, que, mediante un sistema de puntaje, califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas.

Finalizada esta fase, se abrirán las ofertas de la Etapa 3, que evaluará las ofertas económicas de cada contendiente.

El titular de la Agencia, Iñaki Arreseygor, convoco a representantes de las provincias, y a usuarios como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otros, para informarles del estado de avance y el cumplimiento del cronograma estipulado, publicó el diario La Nación.

“Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor.

Según la palabra oficial, la oferta económica tendrá el peso más relevante, garantizando la tarifa más baja posible para los productores argentinos.

Finalizadas las diferentes evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato para la privatización de la Hidrovía, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.