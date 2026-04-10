El Banco Central efectuó la mayor compra de dólares en dos años y suma más de USD 5.000 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 64 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario y, con la compra de USD 457 millones de este viernes, la segunda más alta de la gestión Milei, superó los USD 5.000 millones en lo que va del año.

El jueves, la autoridad monetaria había adquirido USD 281 millones, el monto más alto de 2026, solo por detrás de los USD 214 millones adquiridos en febrero. No se observaba un volumen similar desde el 7 de febrero de 2025, cuando la compra diaria superó los 300 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central sumó USD 5.424 millones, lo que equivale a más de la mitad del objetivo anual establecido. La adquisición de la última rueda es la segunda más alta detrás del 4 de abril de 2024, cuando la autoridad monetaria compró 468 millones de dólares. Para observar una cifra de magnitud similar es necesario remontarse al 29 de diciembre de 2022, cuando el BCRA embolsó USD 540 millones durante la vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), popularmente conocido como “dólar soja”.

Pese a haber alcanzado el 54% de la meta anual de compra de divisas, la acumulación de reservas se vio limitada por la demanda de dólares del Tesoro para cumplir con vencimientos en moneda extranjera. Una parte significativa de las divisas obtenidas fue destinada al pago de compromisos financieros, por lo que no se reflejó completamente en las reservas internacionales.

Para mantener el ritmo de compras, la entidad monetaria emitió pesos sin realizar operaciones de esterilización, mientras que el Tesoro emitió deuda en moneda local como mecanismo de absorción de liquidez con la finalidad de moderar el crecimiento de la base monetaria y contener la inflación y la presión cambiaria.

Los cálculos oficiales proyectan que el saldo neto de compras de dólares podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones durante 2026, de acuerdo a la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas en el mercado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que la evolución de las reservas dependerá de estos factores.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.431 millones, tras un incremento diario de USD 279 millones, explicado principalmente por la adquisición de divisas.

A fines de febrero, el stock de reservas ascendió a USD 46.905 millones, el mayor nivel desde 2018 y el máximo de la actual administración. Los movimientos recientes reflejan tanto el pago de obligaciones en moneda extranjera como las fluctuaciones en la valuación de activos como el oro, afectadas por la crisis en Medio Oriente.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el Central sumó USD 4.382 millones por compras en el mercado de cambios, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ingresos netos por USD 575 millones debido a variaciones de precios.

No obstante, los pasivos a un año del Banco Central aumentaron en USD 4.206 millones, producto de un repo con vencimiento en enero de 2027 y una cuota adicional de un repo previo con igual vencimiento. A esto se suman las compras del Tesoro por USD 3.659 millones para atender pagos de deuda, lo que dejó prácticamente sin variaciones la acumulación de reservas en el primer trimestre, según el economista Federico Machado.

Para el segundo trimestre, se prevé un contexto más favorable, ya que las obligaciones financieras se reducirán: el Tesoro y el Banco Central tendrán que afrontar vencimientos cercanos a USD 3.200 millones, aproximadamente la mitad de lo desembolsado en el trimestre anterior. Además, se espera un aumento en el ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

Sigue la baja del dólar

La oferta en el mercado de contado aumentó más de USD 200 millones, lo que representa un alza de 60,1% en comparación con el jueves, y alcanzó los 565,2 millones de dólares. Este incremento impulsó una baja de once pesos, equivalente a 0,8%, en la cotización del dólar mayorista, que cerró en 1.370 pesos. En lo que va de 2026, el dólar mayorista acumula una caída de 85 pesos, lo que equivale a un retroceso de 5,8 por ciento.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 24 pesos (-1,7%), contra una suba de 11 pesos registrada en la semana anterior. Con la baja de esta semana el dólar mayorista volvió a niveles registrados en el cierre del 23 de febrero pasado”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.