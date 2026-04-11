Instituto venció a Riestra y se mete en la pelea

El estadio Guillermo Laza recibió este sábado el primer juego de la tarde en el marco del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el marco de la 14ª fecha, Deportivo Riestra recibió a Instituto de Córdoba en un duelo que contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

La primera ocasión de peligro fue para el anfitrión con un centro desde la derecha de Nicolás Watson para la llegada de Antony Alonso. Sin embargo, el buen cabezazo del atacante encontró una mejor respuesta de Manuel Roffo para enviar el balón al tiro de esquina.

La respuesta de la Gloria fue con una jugada de pelota parada que encontró un rechazo justo a la posición de Jhon Córdoba, que sacó un potente remate que dio en el poste derecho del arco de Ignacio Arce. En el rebote volvió a intentar el colombiano, pero esta vez se encontró con las manos del paranaense.

El visitante salió mejor en el complemento y tuvo la primera chance de gol luego de un tiro de esquina que el fondo del anfitrión tuvo dificultades en despejar. En el rebote que fue hacia la derecha apareció Gastón Lodico -quien había ejecutado el tiro de esquina- para sacar un remate desde adentro del área que acabó dando en la parte externa de la red.

El gol no tardó en llegar. Fue a los 14 minutos luego de un centro desde la izquierda de Diego Sosa para la llegada por el primer palo de Alex Luna. El atacante definió y superó la respuesta de Arce, que llegó a tocar el balón pero no pudo evitar el 1-0 parcial.

Después de una buena apilada con remate desviado de Luna para el visitante, Riestra estuvo cerca del empate en un mano que Jonathan Herrera perdió con Roffo. El arquero salió bien hacia su izquierda y detuvo la definición del atacante. En el rebote, Gabriel Obredor no pudo imponerse a su marca y el balón quedó en poder del arquero.

Cerca del final hubo una chance clarísima para Instituto con un balón largo para la carrera de Matías Tissera por el centro del ataque. El delantero quedó mano a mano con Arce, pero su definición suave a la izquierda del arquero terminó dando en el poste: no pudo ser.

La última fue del anfitrión, que tuvo el gol en un remate de Facundo Miño al costado derecho de Roffo que el arquero rechazó hacia un costado. En el rebote insistió el dueño de casa, pero no tuvo éxito: ganó el equipo de Diego Flores.

Con el triunfo Instituto alcanzó los 17 puntos y mantiene la ilusión de clasificar a la próxima instancia del torneo. El Malevo, con siete, sabe que terminará esta fecha en el último lugar de la Zona. En la próxima fecha, Riestra deberá visitar a Talleres el domingo 19, desde las 20.30; mientras que la Gloria recibirá a Estudiantes el sábado 18, desde las 17.15.

-SÍNTESIS-



Deportivo Riestra 0-1 Instituto.



Gol:

14’ST: Alex Luna.



Formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Watson, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo; Pablo Monje, Matías García, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Guillermo Duró.



Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna; Nicolás Guerra.

DT: Diego Flores.



Cambios:

18’ST: ingresó Matías Tissera por Nicolás Guerra (INS).

18’ST: ingresó Matías Fonseca por Jhon Córdoba (INS).

18’ST: ingresó Gabriel Obredor por Antony Alonso (RIE).

18’ST: ingresó Alejo Dramisino por Pablo monje (RIE).

19’ST: ingresó Facundo Miño por Rodrigo Gallo (RIE).

23’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Alex Luna (INS).

28’ST: ingresó Johnson Nsumoh por Miguel Barbieri (RIE).

37’ST: ingresó Juan Méndez por Gustavo Abregú (INS).

37’ST: ingresó Matías Gallardo por Gastón Lodico (INS).



Amonestados:

3’ST: Cristian Paz (RIE).

26’ST: Gustavo Abregú (INS).

28’ST: Fernando Alarcón (INS).

41’ST: Matías Gallardo (INS).

48’ST: Matías Fonseca (INS).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Guillermo Laza.

Video: Liga Profesional.