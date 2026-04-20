La morosidad de los préstamos de Mercado Pago saltó a casi el 9% durante 2025

Asimismo, vale destacar que el banco norteamericano registró una desaceleración en el crecimiento de la cartera crediticia de la empresa en mayo de 2025. "Esto hace que, naturalmente, la morosidad ocupe una mayor parte de la cartera", aclara el informe.

Asimismo, la Argentina representa el 12% de los créditos totales de MELI con u$s1.100 millones. En México el volumen asciende a unos u$s3.600 millones y en Brasil a u$s7.900 millones.

En el país, las líneas de crédito suman unos 6,3 millones de usuarios con 21 millones de préstamos, lo que implica el 14% de la población total. En total, promedian unos 3,3 préstamos por cliente, cuando en diciembre de 2024 eran 3,0 por cada uno.

En el desglose, 205.000 corresponden a pymes (eran 104.000 en 2024) y el resto a personas físicas. A su vez, JP Morgan remarcó que la Argentina registró fuertes aumentos de las tasas de interés en el cuarto trimestre de 2025, al contrario de Brasil o México.

Fuente: Ámbito Financiero.