“Si saco algo bueno del fin de semana es que pudimos llegar”, expresó Werner

El paranaense Mariano Werner rescató haber llegado a la meta en la cuarta final de la temporada del Turismo Carretera, disputada este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay. Su Ford Mustan completó la carrera con inconvenientes y por esa razón valoró haber sumado puntos, aunque reconoció no estar conforme con el rendimiento.

“Si saco algo bueno del fin de semana es que pudimos llegar, sumar puntos”, manifestó el piloto que tres veces se consagró campeón del TC. “Aparecimos fugazmente en el segundo entrenamiento, nos ilusionó obviamente y bueno, después deseábamos estar dentro de los 10 en una pista que no me siento cómodo, que los resultados no nos han avalado un poquito acá”, expresó.

Por otra parte, el entrerriano que este año cuenta con la preparación de Luis y Mario Riva para su Ford Mustang, admitió que está lejos de lo que pretende en términos de protagonismo.

“Lo otro es que seguimos estancados en el nivel que por ahí pretendemos y buscamos. Creo que hay un cúmulo de cosas, saco el motor de por medio, entiendo que es carga, que es auto, que es balance, que este año con el cambio reglamentario no me he podido acoplar al funcionamiento, al feeling y bueno, entiendo que es eso. Va a haber una prueba, lo que necesitemos para estar a la altura de las circunstancias”, aseguró.

En diálogo con Campeones, Werner habló del inconveniente que tuvo en los últimos metros de la final de TC en la pista uruguayense, Werner indicó: “Fue la caja o el diferencial, que empezó a largar humo y bueno, llegué”.