Natación: Echagüe participó del Máster Open en Buenos Aires

El Atlético Echagüe Club cerró su participación en una nueva edición del Master Open realizado en Buenos Aires, certamen que tiene como objetivo de brindar una experiencia de alto nivel a todos aquellos apasionados por la natación, permitiendo que tanto nadadores federados como libres, mayores de 20 años, puedan competir bajo estándares profesionales.

La competencia, organizada por los olímpicos José Meolans y Eduardo Otero, se desarrolló el fin de semana en el Parque Roca, donde el club paranaense fue protagonista de una destacada actuación, combinando rendimiento deportivo y una valiosa experiencia competitiva.

La delegación, integrada por Ainelen Olivero, Josefina Martín, Fabio Luján, Bautista Heyde, Alan Abalo, Ariel Gieco, Héctor Zinoni y Serio Muller, bajo la conducción del entrenador Fausto Brondo, logró sostener el nivel de exigencia planteado en la previa y responder de gran manera en un escenario de jerarquía.

En cuanto a los resultados más destacados, Ainelen Olivero obtuvo el 3° puesto en los 400 metros libres, mientras que Fabio Luján también alcanzó el 3° lugar en los 200 metros libres. Por su parte, Alan Abalo se subió al podio con un 3° puesto en los 400 metros libres. Una de las actuaciones más sobresalientes fue la de Héctor Zinoni, quien logró el 2° puesto en 200 metros libres y 100 metros pecho, además de dos 3° puestos en 50 metros pecho y 50 metros libres, consolidándose como uno de los nadadores más regulares del equipo.

El resto de la delegación también cumplió una destacada labor, ubicándose dentro de los diez primeros puestos en sus respectivas pruebas, lo que reafirma el crecimiento colectivo del grupo.

De esta manera, Echagüe dejó su marca en Buenos Aires, cerrando su participación en el Master Open con resultados positivos y la satisfacción de haber representado al club con compromiso y un alto nivel competitivo.

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