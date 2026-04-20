Entre imitaciones y actualidad, Artaza y Cherutti hicieron estallar de risa a Paraná

El domingo por la noche, el Teatro 3 de Febrero recibió a una dupla que hace más de cuatro décadas afina una fórmula que no pierde vigencia, humor político y un repertorio de imitaciones en diálogo directo con el público. Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti volvieron a Paraná con “Toy de gira”, y desde el arranque la sala se plegó al juego.

El comienzo marcó el pulso. La entrada en escena, con Cherutti convertido en Bad Bunny, anticipó el tono descontracturado y cambiante del espectáculo. Poco después, apareció el registro más reconocible de Artaza: “¿Trabajamos o pedimos un crédito al Banco Nación?”, lanzó, antes de mirar a la platea y sumar: “¿Hay alguna jubilada?”. El vínculo con el público, directo, sin rodeos, se instaló desde ahí.

A lo largo de la función, Artaza combinó anécdotas personales con referencias a la coyuntura. Habló de su vida familiar, celebró la llegada de su segunda nieta —su hija vive en Francia— e incluso grabó desde el escenario un saludo para la pequeña Muna. También apeló al humor sobre sí mismo al repasar sus separaciones: “Cinco”, dijo, y Cherutti, rápido, completó: “En cada una perdió una escritura”.

Hubo lugar, además, para la memoria. Artaza evocó su infancia y juventud en Bella Vista, Corrientes, y recordó su vínculo con el papa Francisco, a quien —según contó— conoció cuando aún era sacerdote y luego ya como pontífice. Sobre ese segundo encuentro, en tiempos en que él se desempeñaba como senador, bromeó por su propio cargo: “País generoso”. Cada pasaje más filoso encontraba su descarga en un latiguillo que repitió durante la noche: “Sana, sana, ya pasó”.

La política atravesó buena parte del espectáculo. Artaza recuperó sus comienzos, cuando en la adolescencia imitaba discursos para abrirse camino en el escenario. En ese tramo reaparecieron figuras como Perón, Isabel Perón y Arturo Illia. Más adelante, el recorrido se ordenó en clave cronológica con una galería de presidentes desde la vuelta de la democracia: desfilaron Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández y Milei.

Artaza tuvo un ida y vuelta con el público.

En dos momentos, el actor bajó a la platea y reforzó ese contacto cercano que sostiene el ritmo del show. También hubo guiños a la historia del humor argentino, con referencias a Tato Bores y Marrone, que funcionaron como puente entre generaciones.

El despliegue de Cherutti tuvo un lugar destacado. Su batería de imitaciones —Palito Ortega, Sandro, Sergio Denis, Enrique Iglesias, Ricardo Arjona, Marco Antonio Solís, entre otras— encontró uno de sus picos en “Embrujo”, que llevó al teatro a un clima de cumbia.

Antes del cierre, Artaza consideró que “hay que salir adelante con humor”. También adelantó que regresará en mayo y que en noviembre iniciarán una gira por España, con funciones previstas en Madrid y Málaga.

Entre risas y guiños a la actualidad, la noche dejó carcajadas y una reflexión leve, de esas que el humor sabe insinuar.