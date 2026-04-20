Por un tirón de pelo, el entrerriano Morales vio la roja en el empate entre Barracas Central y Belgrano

El entrerriano Leonardo Morales fue expulsado este lunes en el empate sin goles de Barracas Central y Belgrano de Córdoba, luego de que el árbitro Nicolás Lamolina, a través del VAR, constatara que sujetó del pelo a Nicolás Capraro y considerara que fue una “conducta violenta”.

Morales, con pasado en Belgrano, Atlético Paraná y Patronato, vio la roja a los 34 minutos del segundo tiempo del partido disputado en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la 15ª fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La primera mitad se caracterizó por la intensidad con la que se jugó en la mitad de la cancha. Sin embargo, las opciones de gol fueron escasas. En el local, Norberto Briasco fue el abanderado de los ataques; mientras que en el elenco cordobés fue Lucas Zelarayán el que comandó a su equipo. Ambos futbolistas probaron sin éxito con remates de larga distancia.

El inicio de la segunda etapa mostró al Pirata más decidido a romper la paridad. De hecho, Nicolás Uvita Fernández logró mandar la pelota al fondo del arco local, pero la jugada no fue convalidada por fuera de juego en el origen.

Sobre la media hora del complemento, el arquero del Guapo Juan Espínola le negó la apertura del marcador a Franco Vásquez. El Mudo cabeceó dentro del área, pero el guardameta tapó con su humanidad.

Poco tiempo después, el Pirata se quedó con un hombre menos. Nicolás Lamolina, a través del VAR, constató que el entrerriano Leonardo Morales sujetó del pelo a Nicolás Capraro, lo que fue considerado como “conducta violenta” por parte del árbitro, según su explicación, y le mostró la tarjeta roja al defensor.

Barracas Central llegó tras una victoria como visitante sobre Estudiantes de Río Cuarto y sumó dos empates en la Copa Sudamericana, lo que le permite ubicarse séptimo en el grupo B con 20 puntos en el certamen local, resultado de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Por su parte, Belgrano se mantiene en zona de clasificación, ocupando el quinto puesto con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco igualdades y tres caídas, luego de superar a Aldosivi como local.

En la próxima fecha, Barracas visitará a Racing, el viernes 24 de abril a las 21.30. Por su parte, Belgrano recibirá a Gimnasia La Plata, el domingo 26/4 desde las 17.30, consigna Infobae.