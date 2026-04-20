En un partido con siete goles, Central Córdoba venció a Platense en Santiago del Estero

El Ferroviario ganó 4 a 3 y complicó al Calamar en su lucha por clasificar a playoffs.

En un partido lleno de goles, Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó 4 a 3 a Platense en el estadio Madre de Ciudades por el Grupo A, en el marco de la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El enfrentamiento se caracterizó por un inicio intenso, con numerosas faltas y un juego trabado mientras ambos conjuntos intentaban imponer su protagonismo. Hasta que el Calamar concretó una jugada clara a partir de un tiro libre ejecutado desde larga distancia por Franco Zapiola, quien con un golazo abrió el marcador a los 20 minutos.

La reacción local no tardó, ya que apenas cuatro minutos después Alejandro Maciel igualó el encuentro con un cabezazo tras un tiro de esquina. Sobre el cierre, Fernando Martínez selló la remontada del Ferroviario con un remate por la banda derecha para el 2-1.

La segunda etapa mostró una lluvia de goles: Ezequiel Naya amplió la ventaja para el local y el entrerriano Kevin Retamar descontó para la visita. A poco del final, Diego Barrera marcó nuevamente para el elenco santiagueño y Bautista Merlini selló el 4-3 definitivo, consigna Infobae.

Con este resultado, el Marrón se alejó de los ocho primeros de la zona B del Torneo Apertura 2026 y solo un milagro lo haría entrar. El Ferroviario, por su parte, ya está sin chances de clasificarse a los octavos de final.

En la próxima fecha Central Córdoba visitará a Lanús el viernes 24 desde las 19.15, mientras que Platense recibirá a San Lorenzo en Vicente López desde las 21.30 del mismo día.