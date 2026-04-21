Sembrando libertades: Paraná se suma a la marcha mundial por la marihuana el próximo 2 de mayo

Paraná se sumará este sábado 2 de mayo a una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, con una jornada que combinará movilización y un festival cultural bajo el nombre “Sembrando Libertades”. La actividad, que se realiza desde 2013 en la capital entrerriana, tendrá como epicentro el Monumento a Urquiza y contará con una amplia participación de organizaciones sociales, políticas, ambientales y cannábicas.

La convocatoria comenzará a las 15 en Plaza Mansilla, desde donde partirá la movilización hacia el lugar del festival. A partir de las 16:20 se desarrollará la propuesta cultural, abierta y gratuita, con música en vivo, performances, feria de emprendimientos y diversas actividades pensadas para todo público.

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la incorporación de un Punto de Acceso a la Salud, donde se brindarán consultas gratuitas en medicina cannábica, salud mental y medicina veterinaria. El espacio estará integrado por profesionales de distintas disciplinas y busca acercar información y atención a la comunidad desde una perspectiva de reducción de daños.

La jornada también incluirá stands de organizaciones, un espacio de infancias, un dispositivo de reducción de riesgos, asesoramiento para la inscripción en el Reprocann y la venta de remeras destinadas a financiar la organización del evento.

En paralelo, se desarrolla la campaña “Prendete por tus derechos”, que invita a distintos sectores de la sociedad a expresar, a través de videos, los motivos por los cuales participarán de la marcha.

La Marcha Mundial de la Marihuana se realiza desde 1999 en ciudades de todo el mundo y promueve políticas públicas sobre cannabis basadas en la evidencia científica, la salud pública, los derechos humanos y la reducción de daños. En Entre Ríos, la movilización se inscribe en un contexto de cuestionamientos a la criminalización de personas usuarias y cultivadoras, en particular tras la implementación de la ley de narcomenudeo.

Entre las principales consignas de la jornada se encuentran la modificación de la Ley de Drogas 23.737, la reglamentación de la Ley Provincial de Accesibilidad al Cannabis Medicinal, la derogación de la ley de narcomenudeo, la despenalización de la tenencia para consumo personal y el cese de la persecución penal. También se incluyen reclamos vinculados a la defensa del ambiente, la salud mental y los derechos humanos.

La organización de la actividad está integrada por distintos espacios, entre ellos asociaciones civiles, agrupaciones cannábicas y partidos políticos, que confluyen en una convocatoria que busca visibilizar demandas y promover un debate amplio sobre las políticas de drogas en Argentina.