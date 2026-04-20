Fútbol: San Lorenzo y Vélez no abrieron el marcador en el Nuevo Gasómetro

El Ciclón igualó sin goles con el Fortín, que perdió la cima de su grupo.

San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield empataron sin goles este lunes en el estadio Pedro Bidegain, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, clave para las aspiraciones de ambos de clasificar a los playoffs, dejó a ambos equipos con un sabor agridulce: es que el Fortín no pudo recuperar el liderazgo en la Zona A, mientras que el Ciclón permanece afuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por el exPatronato Gustavo Álvarez generó las situaciones más claras en el primer tiempo, aunque la figura de Álvaro Montero, arquero del Fortín, fue determinante para mantener el marcador en cero.

Durante los primeros minutos, San Lorenzo tomó la iniciativa y se aproximó con peligro al área rival. Un remate de Rodrigo Auzmendi desde fuera del área obligó a Montero a una intervención decisiva, logrando desviar la pelota al travesaño. Otra ocasión clara se produjo tras un tiro libre ejecutado por Facundo Gulli, que también encontró respuesta en el arquero visitante. El conjunto azulgrana aprovechó los costados y generó peligro a través de centros, aunque careció de precisión en la definición.

El desarrollo del encuentro mostró a Vélez incómodo en defensa y con dificultades para generar juego ofensivo. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto apostó a la solidez de su línea de fondo, donde sobresalieron Lisandro Magallán y Emanuel Mammana. La única intervención relevante en ataque para los de Liniers llegó a través de un remate desviado de Florián Monzón.

El Ciclón se ubica en la novena posición con 19 puntos, mismas unidades que Defensa y Justicia (8°) y Unión (7°), que lo superan por mejor diferencia de gol. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez venía de igualar ante Newell’s sin goles, de superar a Estudiantes de La Plata por 1-0 y empatar ante Riestra 1-1.

A pesar de iniciar la fecha como líder de la Zona A con 25 puntos, la victoria de Estudiantes de La Plata ante Instituto desplazó al Fortín a la segunda posición. De igual manera, en los próximos días deberá medirse con Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina.