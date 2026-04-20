Independiente Rivadavia igualó con Banfield y sacó más ventaja como líder de la Zona B

En el Florencio Sola, el equipo cuyano rescató un punto ante el Taladro.

El líder Independiente Rivadavia de Mendoza igualó en su visita a Banfield en el estadio Florencio Sola y sacó cuatro puntos de ventaja de su escolta River, en la continuidad de la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Ninguno de los equipos pudieron sacarse ventajas en un encuentro trascendental para las aspiraciones del Taladro en este campeonato.

Con este resultado, el equipo de Pedro Troglio alcanzó los 14 puntos, se mantuvo en la duodécima posición y, matemáticamente, se despidió de la lucha por la clasificación a playoffs ya que debe ganar los dos partidos restantes y esperar una serie de resultados.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Atlético Tucumán, el domingo a las 20 en el estadio Monumental José Fierro.

Por su parte, el equipo de Alfredo Berti alcanzó los 30 puntos y se mantiene como líder absoluto de la Zona B, ahora a 4 puntos de diferencia del escolta River que, el domingo por la tarde en el estadio Monumental, perdió 1-0 ante Boca en el Superclásico del fútbol argentino.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia recibirá a su clásico rival Gimnasia, el domingo desde las 15 en el estadio Bautista Gargantini. Este partido no se disputa desde el Campeonato Nacional 1982 cuando la ´Lepra´ derrotó 2-0 al ´Lobo´ en condición de local, consigna NA.