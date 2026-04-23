Convocan a participar del segundo ciclo de Cocina Entrerriana con historia

El Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, lanza una nueva edición del ciclo Cocina Entrerriana con Historia, junto a La Q Cocina. La propuesta invita al encuentro, la reflexión y la puesta en valor de la identidad gastronómica provincial.

La apertura del ciclo será el encuentro de Cocineras y Cocineros Entrerrianos “Raíz entrerriana. Cocinar desde donde somos”, pensado como una instancia participativa para compartir experiencias, analizar la actualidad gastronómica y construir una mirada colectiva que supere el trabajo individual en cocina.

La primera actividad se realizará este lunes 27 de abril, de 16 a 20, en un predio ubicado en calle 1586 S/N de la ciudad de Paraná. Será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.

Esta primera jornada cuenta con el acompañamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná.