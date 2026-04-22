Fuerte caída de la economía en febrero: 2,6% mensual y 2,1% interanual

La industria fue el sector del Estimador Mensual de la Actividad Económica que más cayó en la medición interanual.

La actividad económica no termina de consolidar una tendencia positiva: luego de haber crecido 1,7% mensual en enero, cayó 2,6% en febrero. También arrojó números rojos en la medición interanual, donde registró una baja de 2,1% –en el primer mes del año había tenido una leve suba de 0,4%–.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En ese informe también se indicó que, con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad relevados registraron subas en febrero. “Se destacaron Pesca (14,8% interanual) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.)”, se subrayó.

Según el Indec, la actividad de Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.). “La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE”, se precisó.

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.). Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE, publicó el diario La Nación.

Pese al dato de caída mensual e interanual, el Gobierno se mostró optimista. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, opinó que la caída mensual fue “fuerte”, pero que él cree que será transitoria. “La caída de la industria es muy determinante, ya que en forma interanual bajó 8,7% y, por cómo se construye el PBI, arrastra el resultado del comercio, que cae 7%, y del transporte, que venía creciendo al 12% y pasó a caer 3%”, analizó.

Además, según Tiscornia, también influyó en el número negativo que el agro, que venía creciendo en diciembre y enero al 30% interanual, en febrero pasó a crecer 8% interanual. “Esto se debe a que terminó la cosecha de trigo, que fue récord, y empiezan a tallar las otras cosechas, como la de maíz, girasol y soja, que son buenas, pero no récord”, explicó el economista.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, señaló que lo que se ve muy claro es que en la evolución de los sectores económicos hay ganadores y perdedores. “Los que más crecen y más aportan al crecimiento son la explotación de minas y canteras, la agricultura y la intermediación financiera. Esos tres segmentos explican un crecimiento interanual de casi un punto”, analizó.

Para Menescaldi, eso no es suficiente para contrapesar la caída de todo el resto de la economía, donde lo más destacado de la caída ha sido el retroceso de la industria manufacturera. “Ese mal resultado de la industria ya contrapesa por sí solo el crecimiento de los segmentos ganadores. Está claro que la economía sigue estancada”, concluyó.

Menescaldí opinó que este cambio de modelo por el momento destruye más de lo que crea en materia de actividad. “Habrá que ver cómo el Gobierno empieza a balancear esa cuestión de la velocidad de transformación de la economía y su impacto, para que no pegue en el humor social”, afirmó el economista.

En tanto, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, dijo que el dato de febrero confirma que la economía no logra aún consolidar una recuperación. “Mientras minería y agro mantienen su dinamismo con subas del 9,9% y 8,4% respectivamente, industria manufacturera (-8,7%) y comercio (-7%) profundizaron su retroceso y explicaron el grueso de la caída agregada”, comentó la economista, consignó el diario La Nación.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, dijo que la economía está muy anémica. “No hay crecimiento y el impulso está dado principalmente por las actividades primarias. Al mismo tiempo, hay fuerte caída en sectores como industria y comercio, que explican los problemas de empleo, que probablemente se profundicen en el primer trimestre del año”, remarcó.

Con vistas a lo que puede suceder en el año, Sigaut Gravina enfatizó que el crecimiento de 5% que proyectó el Gobierno en el presupuesto nacional queda bastante lejos. “Con este arranque del año es muy difícil que se alcance ese objetivo. Así como en inflación se quedaron cortos, en este caso pareciera que se quedaron largos”, concluyó.

En este sentido, las estimaciones de Abeceb arrojan un crecimiento del PBI para este año de 3,4% y un avance del EMAE de 2,9%. Izquierdo aclaró que ambas proyecciones están sujetas a la evolución de factores internos claves. “La persistencia de la heterogeneidad sectorial y la debilidad del consumo interno constituyen los principales condicionantes de una recuperación que, por ahora, no logra traccionarse de manera generalizada”, destacó.

Para Abeceb, el escenario base es de un crecimiento moderado, pero su concreción, según se advierte, “dependerá de que la reactivación en los sectores rezagados gane consistencia en los próximos trimestres”.