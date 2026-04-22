Se conocieron las primeras imágenes de "Felicidades" con los protagónicos de Adrián Suar y Griselda Siciliani

La película “Felicidades”, protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, presentó su primer tráiler oficial y las imágenes revelaron, además de la presentación de los personajes, parte de la trama que promete dejar un fuerte tinte místico.

Tal como indicó la sinopsis oficial, la pieza refiere a la adaptación audiovisual de la aclamada obra teatral de nombre homónimo que sigue a un marido -Suar- que “intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer”.

El mismo clip muestra un momento crucial para la trama que se convertirá en una noche caótica con un paso de comedia: un médium llega a la fiesta y “quiebra el clima de celebración, mientras que los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia”.

La obra de Mariano Pensotti (2004), con adaptación de Álex de la Iglesia, estará protagonizada por Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y contará con la participación especial de Diego Capusotto.

El estreno se realizará a fin de año a través de la plataforma Netflix.

Fuente: Noticias Argentinas.