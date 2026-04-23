Plan Divino presenta un tributo a Charly García y Fito Páez en el Teatro 3 de Febrero

Plan Divino propone un show tributo a Charly García y Fito Páez este viernes en el Teatro 3 de Febrero.

Paraná se prepara para una noche atravesada por la historia del rock nacional. El espectáculo García–Páez, impulsado por Plan Divino, propone un homenaje en vivo a dos nombres esenciales de la música argentina: Charly García y Fito Páez.

La función está prevista para este viernes 24 de abril a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, un escenario habitual para propuestas de fuerte anclaje cultural. Allí, el concierto desplegará un repertorio que atraviesa distintas etapas de ambos artistas, con canciones que trascendieron generaciones y forman parte del cancionero popular.

El proyecto estará encabezado por Tiago Galíndez, ex integrante de Piano Bar, junto a Mia Folino —hija de Hilda Lizarazu— y Elías Pardal, reconocido por su participación en La Voz Argentina. La formación busca ofrecer versiones actuales sin perder la identidad de las obras originales.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Gradatickets y en la boletería del teatro. Además, se habilitó la opción de pago en cuotas sin interés con tarjetas de los bancos Entre Ríos y Santa Fe.

Con una combinación de intensidad musical y evocación, García–Páez se instala como una de las propuestas destacadas de la agenda local para quienes siguen de cerca el legado del rock argentino.