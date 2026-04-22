Llega al cine "Michael", la biopic del Rey del Pop

La película Michael se estrena este jueves 23 de abril en los cines del país y se presenta como la primera gran biopic cinematográfica sobre la vida de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la historia de la música popular. El film propone una reconstrucción de su infancia, su ascenso artístico y su consolidación como estrella global.

Dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, la película está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del propio artista, quien encarna al Rey del Pop en su etapa de consagración internacional.

El estreno llega luego de un largo proceso de producción, reescrituras de guion, rodajes adicionales y debates internos vinculados al enfoque del relato. La película, finalmente, se concentra en los primeros años de la carrera de Jackson y culmina en la gira Bad World Tour de 1988.

Desde su anuncio, Michael generó una expectativa inusual para una biopic musical, tanto por la dimensión del personaje retratado como por las decisiones narrativas adoptadas. Sin embargo, la ausencia de los episodios más polémicos de su vida es uno de los puntos centrales del debate que rodea al film.

Qué historia cuenta Michael: del niño prodigio al ícono global

La película recorre los primeros años de Michael Jackson desde su infancia en Gary, Indiana, cuando era el menor de los hermanos que integraban The Jackson 5, hasta su consolidación como artista solista y figura central del pop mundial.

El relato pone el foco en la tensión permanente entre la vida familiar y el impulso creativo del cantante. “Michael Jackson se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, y en cómo luchaba contra la soledad mientras buscaba la libertad”, señaló Fuqua durante un panel celebrado en Berlín tras la primera proyección del film.

Uno de los ejes centrales es la relación con su padre, Joseph Jackson, retratado como una figura autoritaria que sometía a sus hijos a ensayos exhaustivos y una disciplina extrema. En contraste, la figura materna aparece como un espacio de contención y seguridad emocional.

La película incluye momentos clave como el accidente durante la grabación de un anuncio de Pepsi en 1984, cuando una falla pirotécnica le provocó graves quemaduras en el cuero cabelludo. Ese episodio es presentado como un punto de quiebre físico y emocional en su vida.

El film avanza hasta 1988, año en que Jackson realizó su primera gira mundial en solitario para promocionar Bad, su séptimo disco de estudio. Allí se detiene la narración, antes del período más controvertido de su vida pública.

De manera explícita, Michael omite las acusaciones de abuso infantil que comenzaron a conocerse desde 1993 y los episodios más polémicos de su vida personal. La decisión define el enfoque del film y explica buena parte de las críticas que lo rodean.

Producción y reparto: una biopic hecha desde adentro

La elección de Jaafar Jackson como protagonista fue clave para el proyecto. Aunque el parecido físico jugó a favor, el joven debió entrenarse intensamente en actuación y danza para replicar los movimientos de su tío, hasta el punto de sufrir heridas sangrantes en los pies durante los ensayos.

Una de las escenas más exigentes se filmó en el estadio de Wembley, donde se recreó un concierto del Bad World Tour. Fuqua la definió como “una de las actuaciones más difíciles de toda la película”.

El productor Graham King afirmó que esa jornada fue decisiva para confirmar al protagonista. Incluso la matriarca del clan, Katherine Jackson, al ver la prueba de cámara, afirmó conmovida: “Ése es Michael”.

El reparto incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller como el abogado y mánager John Branca. También participan Kat Graham como Diana Ross y Kendrick Sampson como Quincy Jones.

La producción estuvo atravesada por la huelga del sindicato SAG-AFTRA en 2023 y por conflictos legales vinculados al patrimonio del artista, lo que demoró su filmación. Además, el guión original, escrito por John Logan, sufrió modificaciones profundas en su tramo final.

“Tuvimos que reescribir gran parte del final y convocar a los actores y los técnicos para grabar las nuevas escenas”, explicó Fuqua. Se sumaron 22 días de rodaje y un costo adicional estimado entre 10 y 15 millones de dólares, cubiertos por el patrimonio de Jackson.

Críticas y polémicas: lo que la película decide no mostrar

Desde antes de su estreno, Michael quedó envuelta en controversias por su enfoque narrativo. La película fue señalada como una “historia oficial” avalada por los herederos del artista, lo que implicó dejar fuera los episodios más oscuros de su vida.

Paris Jackson, hija del cantante, fue una de las voces más críticas. “Lo que muestra no es real, pero lo vende como si hubiera sido real. Está pensada para complacer a los fans de mi padre que aún viven en la fantasía. Si la idea es que ellos queden muy contentos con la película, entonces yo elijo retirar mi apoyo”, señaló.

Más tarde agregó: “Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas. Al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Hablé, no me escucharon, así que me largué”.

En contraste, el resto de la familia Jackson defendió el proyecto. “Creen firme e inequívocamente en la inocencia de Michael Jackson, que fue dictaminada por unanimidad por un jurado y respaldada por abundantes pruebas”, afirmaron sus abogados respecto de las acusaciones contra el Rey del Pop.

En este sentido, la crítica especializada cuestionó esta versión “edulcorada” de Michael. The Guardian la definió como “una película frustrantemente superficial”, mientras que Screen Daily sostuvo que “al negar cualquier visión contradictoria sobre su protagonista, el biopic parece desconectado de la realidad”.

Otras miradas fueron más favorables. Variety la describió como “un biopic sorprendentemente eficaz”, y The Hollywood Reporter habló de un “biodrama amigable, hecho para los fans y aprobado por la familia de Jackson”.

No obstante, Fuqua no descarta una continuación. “Abarcar toda la vida de Michael Jackson en una sola película es algo imposible”, explicó, y añadió: “Una hipotética segunda parte podría girar sobre dos hitos concretos: la vida en Neverland y su histórica presentación en el Super Bowl de 1993”.

Fuente: Perfil.