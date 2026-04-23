Stratta: “Queremos la sostenibilidad de la Caja, pero no a cualquier costo y mucho menos afectando derechos”

“El peronismo siempre se termina ordenando y tiene el capital humano que necesita la provincia (...) en algunos días desde el PJ vamos a empezar a trabajar con equipos técnicos para empezar a plantear las necesidades que tiene la provincia y el proyecto de provincia que tiene el peronismo”, adelantó Stratta con vistas a 2027.

La diputada provincial y ex vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta (PJ-Victoria) habló de una variedad de temáticas que se trabajan en la Legislatura como la reforma previsional, la ley de concesiones viales, y el protocolo de actuación ante violencia, entre otras. También se refirió al armado electoral y de candidaturas con vistas a 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Stratta se refirió a la posibilidad de analizar candidaturas con vistas al año próximo y afirmó que “desde el peronismo venimos generando un espacio de diálogo permanente entre intendentes, diputados, senadores, legisladores nacionales, autoridades partidarias, donde obviamente lo que prima está vinculado a la realidad que nos toca atravesar en este momento, a lo duro que les toca a los intendentes gestionar, a las leyes que tenemos o a los proyectos que tenemos en el plano provincial, local, nacional. Venimos trabajando sobre ejes temáticos que también tienen que ver con la realidad de la provincia. El peronismo siempre se termina ordenando, y tiene hombres y mujeres con responsabilidad, con trayectoria, con camino andado, con valores, con atributos para encarnar candidaturas”.

En ese marco, consideró que “lo importante es que el peronismo generó este espacio que siempre termina ordenando, y más cuando se trata de gestionar para salir de la crisis en la que estamos inmersos, porque nadie con el que uno dialoga está conforme o tiene esperanza, y el peronismo gobierna ciudades, gobierna comunas, tiene representación legislativa, tanto local, provincial y nacional, y estamos en diálogo permanente. Entonces, las candidaturas van a salir en función justamente de ese diálogo, de ese espacio, y también de definir los temas importantes que la provincia necesita para que abordemos”.

Sobre ello, adelantó que “en algunos días desde el PJ vamos a empezar a trabajar con equipos técnicos para empezar a plantear las necesidades que tiene la provincia y el proyecto de provincia que tiene el peronismo”.

Ante un posible adelantamiento de las elecciones provinciales, remarcó que “en este momento estamos haciendo esto y nuestros dirigentes también están haciendo camino, cómo hacen camino todos los días, gestionando o dando cuenta de la responsabilidad que tienen, o ahora generando espacios donde proponer grandes ejes temáticos que estén vinculados a dar respuestas a las demandas que tienen los entrerrianos. El peronismo siempre se termina ordenando y sobre todo me parece que tiene el capital humano que necesita la provincia y las ciudades para enfrentar estos tiempos difíciles, para poder gestionar, para poder gobernar, para poder dar respuestas a las demandas que permanentemente encontramos y que ni el gobierno provincial actual ni el gobierno nacional actual están dando”.

Consultada por la propuesta del peronismo para lograr el voto de la ciudadanía, Stratta planteó que “al peronismo lo han elegido durante 20 años y eso ha sido resultado de que esas gestiones han dado respuesta. Esto como primera definición. La segunda definición también es que en las últimas elecciones hubo una voluntad de cambio, pero las elecciones se perdieron por un escaso margen. Y lo otro que también me parece importante es que más allá de que el peronismo siempre ha dado muestras de que sabe gestionar, no solamente en tiempos de crisis, sino para dar respuestas a la obra pública, a los emprendedores, a las empresas, para generar desarrollo social y económico con la provincia de Entre Ríos, con las particularidades y también con los desaciertos que hemos tenido, pero con un montón de aciertos más, lo cierto es que las sociedades evolucionan y también el peronismo tiene que evolucionar en función de las nuevas demandas y de lo que también está requiriendo la sociedad. Entonces, por eso es importante esto de sentarnos a escribir un proyecto de provincia que el próximo gobernador o la próxima gobernadora de nuestro espacio pueda ofrecerle o pueda proponerle a la sociedad”.

“Nosotros creemos que no solamente tenemos que mostrar que somos capaces de gestionar, sino también de asumir estos nuevos temas, estas nuevas demandas, estos nuevos desafíos que nos plantea la sociedad. Siempre es por ahí, asumiendo qué cosas hicimos mal cuando gestionamos, cuando gobernamos, y qué cosas tenemos por delante en función de las nuevas demandas. ¿Cuáles son las nuevas demandas? También tienen que ver con los temas que el peronismo quizás no ha tocado, que tienen que ver también con el ambiente, con los nuevos derechos, que muchas veces quedan relegados en la agenda pública y que muchas veces son importantes para un grueso de la sociedad”, definió la legisladora.

Ley de Concesiones Viales

Sobre el trabajo legislativo y las diferencias del bloque peronista en Diputados y Senadores al momento de votar la ley de Concesiones Viales, Stratta aseguró que “lo que no hubo en este caso fue descoordinación” y contó: “Yo ese mismo día que los senadores trataron a la noche, ese proyecto, habíamos estado abordando la temática del proyecto de concesiones, porque ellos resaltaban las modificaciones que hicimos nosotros y también planteaban hacer otras modificaciones más que nosotros habíamos advertido en el trabajo en comisión y que no habían sido tenidas en cuenta. Entonces estaban para acompañar el proyecto siempre y cuando se introdujeran esas modificaciones que luego no pasó y por eso no las votaron. Entonces, no estamos descoordinados, no es que no dialogamos, sino que ellos plantearon modificaciones y eso era importante”.

En tal sentido, mencionó que “a esas modificaciones las peleamos en Diputados, pero no siempre todas las modificaciones que planteamos son concesiones que nos hace el oficialismo. De hecho, muchas veces ha pasado que el Senado ha tomado modificaciones que nosotros habíamos propuesto en Diputados que no nos habían tomado y han vuelto los proyectos en revisión. Entonces, yo ese día estuve sentada con los senadores, ellos plantearon que acompañaban obviamente las modificaciones que nosotros habíamos hecho y estaban planteando introducir dos modificaciones más, que no fueron tenidas en cuenta y por esa razón no votaron”.

En ese marco, alertó que “si no se hubieran votado las modificaciones que nosotros planteamos hoy la salud y la educación tendrían la posibilidad de ser concesionadas. O sea, el proyecto del Ejecutivo planteaba la posibilidad de la concesión de la salud y la educación, y está también circulando por ahí, la idea de que ese artículo se podría vetar, que esperamos que no, porque sería un riesgo enorme”.

Y agregó que “los senadores planteaban algo que era muy importante que nosotros lo habíamos dicho en comisión y que no fue tenido en cuenta que tenía que ver con las garantías del Estado a las empresas concesionarias. En el Senado no encontraron un camino de entendimiento que sí encontramos nosotros en Diputados, pese a que no habían tomado nuestras modificaciones. Pero no quiere decir que no haya diálogo ni que no hubo coordinación. De hecho, ese día estuvimos sentados dialogando previo a mi reunión de labor parlamentaria y previa a la sesión de ellos. Muchas veces pasa eso, que en cada Cámara no encontramos o tenemos dificultades. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que nosotros no somos una escribanía del Poder Ejecutivo y que traten nuestros proyectos. Y no viene pasando. Nuestros proyectos no los tratan en la Legislatura, pero además no siempre tienen en cuenta nuestras modificaciones y construyen un relato hacia afuera que pareciera que nosotros obstaculizamos o que nosotros no queremos que se investigue. Hay una cuestión que aparece que no es la realidad que vivimos todos los días en la legislatura. Entonces, no hubo descoordinación, los senadores fueron claros, pidieron introducir esas modificaciones, eso no sucedió y no acompañaron el proyecto. Y eso no está mal ni tiene que ver con que no dialoguemos”.

Reforma previsional

Sobre la postura del peronismo ante el futuro proyecto de reforma previsional, consignó: “Nosotros venimos advirtiendo que el gobierno presenta un proyecto con variables o con vectores, sin ser concretos respecto de cuál es el impacto que esas modificaciones que plantean los vectores tienen sobre la Caja. Nosotros queremos la sostenibilidad de la Caja, pero no a cualquier costo y mucho menos afectando derechos. Lo que nos encontramos en la única reunión en la que yo tuve la posibilidad de estar es sin esos datos, es la recurrencia a decir que no se afectan derechos cuando en función de los vectores que pasaron sí se afectan derechos y sobre todo sí afecta el concepto de movilidad, que ellos esmeran en decir que no. Por eso el debate de esta manera quedó estancado”.

“Nosotros también hemos pedido un texto que posibilite que podamos de verdad abordar esto, al menos en el espacio que tenemos en el PJ y en diálogo con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Lo que me llamó la atención fue que cuando fuimos a la reunión decían que todos los gremios, salvo AGMER, estaban de acuerdo con los vectores en trabajar en conjunto y lo que nos encontramos luego es que ninguno de esos gremios está a favor y que tienen serias críticas a los vectores que plantea el oficialismo y que ven con mucha preocupación la manera en que esto se ha ido desarrollando. Lo que nosotros decimos es, queremos una Caja sostenible que garantice las jubilaciones de las próximas generaciones, pero no a cualquier costo. Esa sería la definición que tiene el peronismo”, sentenció.

Consultada por el diálogo con el gobernador, mencionó que “hace algunos meses atrás el presidente de la Cámara nos comunicó que iba a haber una instancia de diálogo de nuestro bloque con el gobernador que nunca se llegó a concretar. En ese momento eran los primeros esbozos de la reforma previsional. Fue cuando se empezó a plantear el tema hace un par de meses atrás, en 2025, pero eso nunca se materializó y luego el tiempo fue pasando, pero la verdad es que no hemos sido convocados por el gobernador”.

Comisión investigadora de la deuda

En relación con el proyecto para crear una comisión que investigue la deuda del Estado entrerriano en estos 40 años, Stratta apuntó que “desde el peronismo dimos un debate en comisión donde, en un principio, no tomaron las modificaciones o los planteos que nosotros veníamos haciendo y presentamos un dictamen de minoría porque se intentó instalar la idea de que nosotros no queríamos que se investigue. Ese dictamen de minoría obligó a volver a comisión los dos dictámenes y a consensuar un dictamen en conjunto, donde nosotros planteamos, en primer lugar, que sea una comisión permanente, porque el oficialismo cortaba la investigación al momento de la sanción de la ley. O sea, iban a quedar dos años del gobierno de Frigerio sin investigar, por eso pusimos que la comisión sea permanente”.

“Pero, además, planteamos que, por la especificidad, la complejidad y la magnitud de la temática que no todos podemos conocer, necesitábamos incorporar objetividad y profesionalismo y propusimos sacarle la parte más política a la comisión e incorporar también a la Universidad Nacional de Entre Ríos con la Facultad de Ciencias Económicas y el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, y se aceptaron esas modificaciones. Esas eran dos modificaciones que logramos que nos tomaran y que nos parecían importantes”, explicitó.

Aclaró asimismo que “el proyecto lo tiene que votar el Senado, porque en Diputados fuimos Cámara de origen”.

Protocolo de actuación ante casos de violencia

Consultada al respecto, la legisladora sostuvo que “se conformó una comisión para elaborar un protocolo de actuación que pueda tener la Cámara para abordar la violencia por razones de género. Venía muy dilatado el debate; nosotros habíamos convocado a otras experiencias para escuchar lo que había pasado en la UNER y en la UADER que tienen sus propios protocolos, en el Poder Judicial, que también lo tiene, en el Senado, que ya lo habían hecho porque la manda judicial fue para ambas Cámaras, y veníamos advirtiendo que había una dilación, y una mirada también un poco sesgada”.

“El tema de (el diputado Juan) Rossi (PS) fue una bisagra, hubo un cambio en la presidencia de la comisión, Carolina Streitenberger, que es la nueva presidenta, convocó a la comisión y presentó un proyecto de protocolo que era lo que veníamos abordando durante meses que no se podía volcar en un documento. Eso ya se aprobó, lo consensuamos todos los bloques, ingresó en esta última sesión en formato dictamen y lo vamos a aprobar en la sesión que viene. O sea, que en la sesión que viene vamos a aprobar el protocolo de actuación que va a empezar a regir a partir de su sanción”, concluyó.