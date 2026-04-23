Escuelas de La Paz fortalecen la educación física con clases de natación

Más de 300 alumnos de escuelas primarias, secundarias y de jóvenes y adultos de La Paz participan de clases de natación integradas a la currícula escolar. La actividad se desarrolla en el marco del programa Entrerrianada que impulsa el Consejo General de Educación (CGE) y tiene lugar en el polideportivo municipal, a partir de un trabajo conjunto con el gobierno local.

La propuesta es implementada por la Dirección de Educación Física, a través del Centro de Educación Física (CEF) N° 22 Rosa Catalina Cardozo, en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Paz. La coordinadora del CEF, Carina Jaime, detalló que la iniciativa funciona durante todo el ciclo lectivo con una organización rotativa para garantizar la participación de todas las instituciones.

Inclusión y aprendizaje

Al respecto, Jaime explicó que las escuelas primarias y secundarias asisten cada 15 días, mientras que las de jóvenes y adultos lo hacen dos veces por semana. "Se trata de una experiencia educativa que amplía las posibilidades de aprendizaje dentro de la escuela y promueve la inclusión a través del deporte", remarcó la coordinadora sobre el alcance del programa.

El trabajo se lleva adelante de manera conjunta entre los docentes de educación física de cada establecimiento y la profesora guardavidas, María Lina Benítez Feling. La propuesta no solo apunta al aprendizaje técnico de la natación, sino también al desarrollo de habilidades acuáticas, la confianza en el medio y la incorporación de hábitos saludables.

Alcance territorial

Participan de la iniciativa instituciones primarias urbanas y rurales, escuelas secundarias, técnicas, de educación especial y de jóvenes y adultos. Esta diversidad de actores da cuenta del alcance integral de la propuesta en la comunidad educativa local, permitiendo que estudiantes de distintas realidades accedan a la práctica deportiva acuática.

Entrerrianada es una política educativa orientada a enriquecer la enseñanza de la educación física en todos los niveles y modalidades. A través de este programa, el gobierno provincial busca promover propuestas innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad educativa desde una perspectiva inclusiva en todo el territorio entrerriano.