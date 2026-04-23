Colectivos en Paraná: la Justicia ratificó que no está vigente la cautelar que obliga a reincorporar choferes

La Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná (Sala II) dictó una nueva resolución en el conflicto entre la empresa San José y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el marco de la disputa por la situación de los choferes que no fueron incorporados tras el cambio de concesión del transporte urbano.

El fallo de los jueces Leopoldo Federik, Alejandra Abud y Emilio Matorras, fechado este jueves 23 de abril, rechazó un planteo de la empresa y ratificó que la medida cautelar que obligaba a San José a tomar a los trabajadores continúa suspendida.

Sobre este punto clave existe un fuerte diferendo judicial entre el gremio y la empresa. Mientras que UTA cuenta con sendas decisiones de dos instancias nacionales que confirmaron la cautelar, San José tiene también dos resoluciones de la Justicia provincial que avalan que la cautelar no está vigente.

La empresa había pedido que se deje constancia formal, tanto ante la Justicia nacional como ante la propia UTA, de que el proceso está suspendido y que la cautelar dictada en noviembre de 2025 no tiene efectos actualmente. Sin embargo, en la resolución a la que acceidó AHORA, la Cámara paranaense consideró que ese pedido era improcedente porque ya existe un conflicto de competencia entre la Justicia de Paraná y la nacional.

Esta cuestión fue elevada a la Corte Suprema de la Nación, que es la que debe definir qué tribunal interviene.

En ese marco, el tribunal sostuvo que ninguna instancia puede avanzar ni tomar decisiones de fondo hasta que la Corte resuelva. Según la interpretación de San José, esto implica que la empresa no está obligada hoy a tomar a los trabajadores.

Uno de los aspectos más llamativos del fallo es que incluye críticas directas a la Cámara Nacional del Trabajo. El tribunal entrerriano cuestionó que desde Buenos Aires se haya intentado intervenir en el tema pese a que el expediente ya estaba en la Corte Suprema. Los jueces entrerrianos sostuvieron que se habría intentado justificar esa intervención considerando la cautelar como un trámite separado. Para la Cámara de Paraná, esa interpretación es incorrecta y supone una intromisión en un caso que ya está bajo análisis del máximo tribunal del país.

La resolución no define el conflicto de fondo, pero sí tiene efectos concretos para las partes. Para la empresa San José, mantiene una situación favorable en lo inmediato, ya que puede seguir operando sin incorporar a los choferes. Para la UTA, en cambio, la resolución provincial es adversa en el corto plazo.

El origen de la disputa se remonta al cambio de concesión del transporte urbano en Paraná, cuando San José asumió el servicio y no incorporó a un grupo importante de trabajadores de la empresa anterior. A partir de ahí, la UTA inició una acción judicial y logró una cautelar que obligaba a la empresa a absorber a los choferes, pero esa medida quedó en suspenso cuando se abrió un conflicto sobre qué Justicia debía intervenir.

Actualmente, la Justicia provincial sostiene que el caso es local, la Justicia nacional también se considera competente y ambos fueros elevaron la discusión a la Corte Suprema: un escenario de parálisis judicial.

Mientras tanto, fuera del ámbito judicial, este viernes habrá una audiencia en la Secretaría de Trabajo que buscará reunir a ambas partes para negociar una salida acordada al conflicto por los puestos de trabajo perdidos por los choferes.

Fuente: Ahora.com