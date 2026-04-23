Bancarios ratificaron un paro nacional que afectará a todo el país la semana próxima

En el marco de un clima de tensión social y de destrucción del salario, la Asociación Bancaria confirmó un paro total de actividades en las sedes regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el próximo lunes 27 de abril.

La medida de fuerza que surge como respuesta al anuncio del cierre de los tesoros regionales, una decisión que pone en riesgo decenas de puestos de trabajo y amenaza con complicar la logística de efectivo en todo el país.

El gremio, conducido por Sergio Palazzo, denunció un clima de “hostilidad, amenazas e intimidaciones” hacia el personal. El detonante principal fue el anuncio oficial del cierre de dependencias en el interior, lo que afecta directamente a 32 trabajadores.

“El lunes habrá paro en todos los tesoros regionales del interior en resguardo de los puestos de trabajo”, ratificó el secretario general tras una masiva asamblea en la sede central del BCRA.

La modalidad del paro

La huelga paralizará los 21 tesoros regionales distribuidos en el territorio nacional, lo que generará consecuencias inmediatas en el sistema financiero:

- Sin atención oficial: no se realizarán trámites ni gestiones administrativas en las sedes afectadas.

- Corte en el traslado de caudales: se detendrá por completo el movimiento de camiones de caudales desde y hacia el Banco Central.

- Riesgo de falta de billetes: al interrumpirse el reabastecimiento, las entidades bancarias del interior que dependen de estos tesoros podrían enfrentar dificultades para cargar cajeros automáticos o entregar efectivo por ventanilla.

Con esta medida, La Bancaria busca frenar el plan de reestructuración de la autoridad monetaria, advirtiendo que el cese de actividades es solo el inicio de un plan de lucha si no se garantiza la continuidad de los puestos de trabajo y se detiene el clima de confrontación laboral.