Vacantes, concursos y cultura del interinato en la Justicia Federal en Entre Ríos

La promesa del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, de avanzar con la cobertura de cargos vacantes en el sistema de justicia federal abrió expectativas y especulaciones en diferentes sectores. Y es que los últimos datos disponibles en el Consejo de la Magistratura de la Nación, son contundentes: de los 1.002 cargos de la Justicia federal hay 364 vacantes, es decir, el 36,3% del total. De las 364 vacantes, 203 están en manos del Poder Ejecutivo, y las restantes están en trámite ante el Consejo de la Magistratura.

Los juzgados federales y nacionales son de gran relevancia, ya que allí tramitan expedientes que tocan a sectores realmente poderosos en el país. Por ejemplo, los tribunales de Comodoro Py son de gran interés por las causas de corrupción; los juzgados en los penal económico lo son para las empresas multinacionales por los juicios en su contra que puedan surgir; o los juzgados federales con competencia electoral son de interés para dirigentes políticos provinciales. Ni hablar de los juzgados federales a los que llegan causas en las que se investiga a las organizaciones narco-criminales.

La situación en Entre Ríos

La Justicia Federal en Entre Ríos tiene 11 cargos vacantes que afectan su funcionamiento. Hay concursos en marcha para cubrir juzgados en Paraná y Concepción del Uruguay, mientras otras designaciones siguen pendientes. La falta de titulares alcanza también a fiscalías y defensorías, algunas vacantes desde hace años o cubiertas de forma interina.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene en sus manos tres ternas para cubrir cargos en la justicia federal en Entre Ríos: una para fiscal federal de Gualeguaychú (desde 2024), una para juez del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay (elevada en 2020) y una para la Defensoría Oficial de Victoria (remitida en 2022). En tanto, recientemente, el presidente Javier Milei envió al Senado el pliego de Juan Ignacio Lazzaneo para el cargo de Defensor Público de las Víctimas en Entre Ríos (figura creada en 2017). Lazzaneo es actualmente juez de Ejecución de Penas de Concordia.

-Fiscalía Federal de Gualeguaychú: la terna está encabezada por Pedro Rebollo, actual fiscal interino en Gualeguaychú. A su cargo están investigaciones complejas contra el crimen organizado, entre otras. Completan esta lista Leandro Gabriel D’Ascenzo y Juan Agustín Argibay Molina.

-Defensoría Oficial de Victoria: para este cargo la decisión se dirime entre Paula Inés Lo Gioia, Ana María Blanco y José Alberto Boxler, quien actualmente ejerce la función de manera interina.

-Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay: la terna original para este puesto se desintegró tras el nombramiento de Elena Beatriz Dilario en Rosario. En la actualidad, los nombres con mayores posibilidades para ocupar este estrado son Claudio Daniel Galdi (secretario del juez federal de Morón) y Patricio Hugo Pagani (agente fiscal en Morón).

Cargos en trámite en el Consejo de la Magistratura

Dentro de la jurisdicción entrerriana, hay dos concursos en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación:

-Concurso N° 519 destinado a cubrir dos cargos de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. Una vacante es por la jubilación de la jueza Lilia Carnero (la reemplaza Emilce Rojas) y el lugar de Roberto Manuel López Arango (se jubiló en octubre de 2025, hoy lo reemplaza el juez Jorge Sebastián Gallino). Este trámite yLa orden de Mérito provisorio 1°) Débora Evelia Lastau, con 160,35 puntos 2°) Pablo Javier Flores, 156,55 puntos 3°) Leandro Aníbal Ardoy 151,05 puntos ; 4°) Cecilia Andrea Goyeneche (149,10 puntos) Actualmente se evalúan impugnaciones.

Lastau es prosecretaria de Cámara de la Vocalía N°12 de la Cámara Federal de Casación Penal (funciona en el edificio de Comodoro Py 2002); Flores es secretario interino de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; Ardoy actualmente es fiscal subrogante ante los Juzgados de Primera Instancia de la Fiscalía Federal de Paraná; y Goyeneche es Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. Fue destituida en 2022 por un jury que cuestionó su objetividad en la causa de los Contratos Truchos, aunque ella denunció persecución política por investigar a Sergio Urribarri. En 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló su destitución por arbitraria y fue repuesta en el cargo este año.

-Concurso N° 523 para un cargo en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay (es el juzgado donde estaba el fallecido juez Pablo Seró). La prueba de oposición se llevó a cabo el día 22 de agosto de 2025. Se presentaron 58 postulantes. El jurado presentó el informe con las calificaciones el 20 de octubre de 2025. Se espera que se presente ante el Consejo de la Magistratura el informe con la precalificación de los postulantes.

La situación en la Fiscalía

El procurador interino Eduardo Casal dispuso en diciembre del año pasado cambios para cubrir vacantes generadas por las jubilaciones de María de los Milagros Squivo (ex fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay) y Ricardo Álvarez (Cámara Federal de Apelaciones de Paraná). Estos movimientos buscan asegurar el funcionamiento de áreas clave mientras se realizan los concursos correspondientes.

Tras la salida de Squivo, su puesto pasó a ser ocupado interinamente por María Josefina Minatta, quien también subrogaba la fiscalía de primera instancia de Concepción del Uruguay. En simultáneo, se designó a Francisco José Bernhardt como fiscal interino en Concordia. Minatta quedó al frente de la fiscalía general ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay hasta la cobertura definitiva del cargo.

En tanto, tras la jubilación de Álvarez, el cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná quedó a cargo de José Ignacio Candioti, también de forma provisoria hasta la realización del concurso. Finalmente, la Fiscalía Federal de Paraná está vacante desde 2018, tras la jubilación de Mario Silva. Actualmente la ocupa interinamente Leandro Ardoy.

Ministerio Público de la Defensa

El ministerio de defensores oficiales informa que se encuentran vacantes la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Paraná; la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná; y la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay.

Crítica a las vacantes e interinatos

Javier Alfie, abogado y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), advirtió este miércoles por la tarde en una reunión de comisión en el Consejo de la Magistratura de la Nación que el sistema de justicia sigue padeciendo un problema muchas veces ignorado: la gran cantidad de vacancias en cargos relevantes, lo que potencia la "cultura del interinato". En ese marco, puso el foco en el enorme poder que concentran los juzgados federales —especialmente los de Comodoro Py—, donde cada vacante desata disputas de intereses para colocar jueces “afines”, lo que, sumado a concursos largos, vacancias prolongadas y designaciones interinas, termina afectando la independencia judicial y alimentando sospechas de influencia política o corporativa.

Señaló que estas demoras para cubrir cargos vacantes tiene responsables: el Consejo, que tiene bajo su órbita los concursos; el Poder Ejecutivo Nacional, que no avanza con las ternas ya elevadas; y "en algunos casos", señaló, el Senado de la Nación, que demora la aprobación de pliegos enviados por el Ejecutivo. Para Alfie esta situación "genera una cultura del interinato permanente en nuestro sistema de justicia que a su vez sirve de excusa para un funcionamiento insatisfactorio de la justicia". “Sabemos que cada vacante va a desatar una verdadera disputa de intereses, que ilegítimamente pretendan poner a un juez amigo o amigable en un cargo", dijo. Enseguida, solicitó que el Consejo de la Magistratura avance con una reforma del reglamento de selección de jueces para "reducir al mínimo el margen de manipulación" en los concursos.