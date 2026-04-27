La relación del nazismo y el Túnel Subfluvial: “Me sorprendió la información”, dijo Celomar Argachá

El ex ministro de Acción Social de Entre Ríos, ex diputado provincial y ex presidente del Consejo General de Educación (CGE), Celomar Argachá, se refirió a la información que se conoció el fin de semana sobre la ligazón entre la empresa que construyó el Túnel Subfluvial y el régimen nazi.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Argachá manifestó su sorpresa con la novedad. “A mí me sorprendió; nosotros no hacemos mención en el trabajo sobre el nazismo en Entre Ríos, que hicimos con (Orlando) Busiello, (“Nazismo y otros extremismos en Entre Ríos: a través de la prensa y otros documentos. 1930-1945”) porque en realidad nos interesó más el aspecto político y la repercusión política que tenía dentro de la gran comunidad ruso-alemana y la inmigración ruso-alemana o rusos del Volga que vino de Entre Ríos. De ello llegamos a la conclusión que en modo alguno fueron nazistas o partidarios de la ideología nazi, sino que era gente que estaba asombrada por el crecimiento y la importancia que había tomado Alemania desde el punto de vista político, económico, pero nunca se manifestaron en favor de la ideología nazi. En Entre Ríos había numerosas colonias judías, una enfrente a las alemanas y entre ellas había coordinación, amistad, etc”, apuntó.

En cuanto a la presencia en Ceibas de un miembro de las SS que huyó desde Alemania con una falsa identidad, reiteró: “Realmente me sorprendieron las revelaciones, pero nosotros lo encaramos desde otro punto de vista político y la repercusión dentro de la comunidad ruso-alemana que vivía en Entre Ríos. De todos modos, sería interesante entrar a estudiar, analizar, leer documentos que, sin dudas, debe haber en las Intendencias de esos lugares en donde ellos desarrollaron alguna labor”.

En ese marco, consideró que “debe haber una gran cantidad de nombres” que vivieron en el país y la provincia bajo falsas identidades, “porque llegaban numerosos exiliados alemanes en la época de Perón y venían con pasaporte del Vaticano que le facilitaba la posibilidad de viajar e instalarse en América”.

“El peronismo era proclive, hay muchas obras sobre Perón y el nazismo, en donde se muestra gran cantidad de dirigentes de segunda, tercera e incluso de primera línea que vinieron y se instalaron en la Argentina. Hay muchos trabajos sobre Perón y el nazismo y el fascismo, e incluso hasta personajes muy cercanos a Perón que trabajaban junto a él, eran de origen nazi, y facilitaban de alguna manera la llegada, sobre todo de empresarios, en un proceso de expansión económica de Argentina. Argentina atraía a gran cantidad de inmigrantes, venían –como se llamaba en la época- a hacerse la América y con la experiencia que tenían y la capacidad económica progresaban rápidamente en nuestro país, que estaba en gran expansión económica. Pasamos a ser los graneros del mundo en aquella oportunidad, así que la presencia es continua y numerosa en nuestro país”, agregó.

Por otra parte, adelantó que se encuentra “trabajando sobre las escuelas normales en Entre Ríos, incluso sobre la escuela Normal de Paraná de varones, que es la primera del país. Estoy trabajando sobre la escuela Normal de Mujeres de Concepción del Uruguay, que es la primera escuela Normal de mujeres que se creó en 1873, donde se recibieron las primeras maestras”.