River venció agónicamente a Bragantino y lidera su grupo en la Sudamericana

River superó en el final a Bragantino para mantenerse en lo más alto de las posiciones del Grupo H.

River Plate logró un triunfo importante por 1 a 0 ante RB Bragantino en Brasil. Lucas Martínez Quarta se redimió de su peor momento en el partido para convertirse en el héroe del ganador: el defensor central cabeceó en el tiempo adicionado para darle la victoria al Millonario. Con el triunfo, el equipo de Eduardo Coudet lidera el Grupo H con siete puntos al cabo de tres fechas en la Copa Sudamericana.

El partido tuvo como figura central a Santiago Beltrán, el arquero de 20 años que sostuvo el empate sin goles con dos intervenciones de categoría en el primer tiempo y, sobre todo, con la atajada que definió el encuentro: a los 7’ minutos del complemento, le contuvo un penal a Eduardo Sasha cuando el marcador aún estaba en cero. La historia del partido, sin esa parada, hubiera sido completamente otra.

La jugada del penal tuvo un protagonista involuntario: el propio Martínez Quarta. La pelota impactó en el árbitro colombiano Wilmar Roldán durante el inicio del segundo tiempo, lo que obligó a un bote a tierra. En la reanudación, el capitán de River perdió la posesión y luego empujó al paraguayo Isidro Pitta dentro del área. Roldán señaló la pena máxima y le mostró la tarjeta amarilla al defensor.

Después el VAR confirmó la decisión, pero descartó la expulsión por la presencia de Lautaro Rivero como último hombre. Sasha tomó el balón, pero Beltrán adivinó la intención del brasileño y desvió el disparo. En el rebote, José María Herrera no pudo definir y River sobrevivió.

La segunda mitad

El ingreso de Galoppo en el entretiempo fue determinante para el desarrollo del segundo tiempo. El mediocampista generó la situación que derivó en la expulsión de Alix Vinicius por doble amarilla, tras una falta en la puerta del área. Con 10 hombres y media hora por delante, Bragantino se replegó y River tomó el control del partido.

El gol llegó a los 93 minutos, en una pelota parada. El juvenil Lucas Silva, ingresado minutos antes en reemplazo de Aníbal Moreno, lanzó un centro al corazón del área desde la derecha. Martínez Quarta, el mismo que había cometido el penal, apareció solo para conectar un cabezazo preciso que venció a Cleiton y desató el festejo del Millonario.

El resultado ubica a River con siete puntos en el Grupo H, seguido por Carabobo —que derrotó 2-0 a Blooming en Venezuela y suma seis unidades— y por Bragantino, que se mantiene tercero con tres puntos.