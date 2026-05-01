Liga Argentina de Básquet: La Unión ganó en casa y se adelantó en la serie

La Unión ganó en su casa y se adelantó en la serie frente a Santa Paula de Gálvez.

La Unión de Colón superó por 91 a 73 a Santa Paula de Gálvez, en el primer duelo de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. Henríques con 20 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias fue el destacado en el equipo ganador. La historia continuará este sábado, con el segundo partido de la llave, otra vez en suelo colonense.

La primera parte

Un primer cuarto intenso, inició mejor para el visitante que supo sacar una diferencia importante mientras que al local le costaba encontrarse con el goleo. Pero con buenos pasajes de juego, transmitiéndose calma y manejando ritmo, de a poco comenzó a imponerse para un inicio donde había sufrido de atrás, quedándose con el primero por 22 a 17.

El Rojo ingresó más fino en el segundo. No solo amigado con el aro, sino que se mantuvo intenso y con el juego en su favor. Los de Gálvez bajaron su intensidad, y se encontraron con sus propios errores. Les costó convertir y La Unión se los hizo saber, yéndose al descanso arriba por 50 a 33.

La segunda mitad en el Delasoie

A la vuelta del entretiempo, Santa Paula volvió y mostró su mejor cara, convirtiendo en un costado y en el otro, forzando a los errores del anfitrión que por momentos se vio errático y apurado. La diferencia impuesta antes le sirvió para mantenerse liderando el tanteador por 69 a 60.

El último tramo del juego comenzó sin sacarse más ventaja que ocho puntos. A los de Guastavino les costó despegar y alejarse, mientras que los de Blanc continuaron con su trabajo para seguirlo de cerca.

Sin embargo, La Unión no dio el brazo a torcer, buscó, convirtió y se escapó en el marcador sobre el final hasta poner cifras definitivas de por 91 a 73 para adelantarse en la serie y quedarse con el primero.

El sábado continuará la historia en el mismo lugar y al mismo horario.