El Gobierno de Uruguay respondió formalmente a Colón por la instalación de la planta de HIF Global

A través del Ministerio de Ambiente, el país vecino notificó la apertura de un expediente administrativo tras el reclamo del intendente José Luis Walser. El hecho ratifica la efectividad de las vías legales en el pedido de relocalización del proyecto.

En un paso considerado clave para la defensa de los intereses ambientales y sociales de la región, la Municipalidad de Colón recibió una notificación formal y oficial por parte del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay. La misiva responde directamente a los planteos jurídicos iniciados por la gestión local ante la inminente instalación de la planta de e-combustibles de la empresa HIF Global en el departamento de Paysandú.

El documento oficial del gobierno uruguayo hace referencia al expediente N° 2026/36001/003546, iniciado tras una solicitud de Acceso a la Información Pública presentada por el intendente José Luis Walser. En dicha resolución, el Ministerio de Ambiente confirma que se encuentra en pleno proceso de recopilación y procesamiento de la información técnica y legal vinculada a la ubicación de la planta, debido al "volumen y tiempo de procesamiento que requiere la misma".

Canales institucionales activos

Desde la Municipalidad de Colón se destaca que esta respuesta formal no solo valida el reclamo administrativo, sino que confirma que los canales institucionales entre ambos países siguen siendo el camino efectivo para canalizar las preocupaciones de la comunidad colonense.

El principal objetivo de estas acciones legales es obtener precisiones sobre el impacto ambiental del proyecto, reafirmando el interés de la comunidad de Colón en la relocalización de la planta. Se busca garantizar que un emprendimiento de tal magnitud industrial no afecte los recursos naturales compartidos ni el ecosistema del Río Uruguay.

Prórroga técnica

La resolución, firmada por la Secretaría General del Ministerio de Ambiente uruguayo el pasado 5 de mayo, establece una prórroga legal para completar la entrega de la documentación solicitada. Esta medida se fundamenta en la complejidad de los datos requeridos por la gestión de José Luis Walser.

Con este avance, el conflicto por la ubicación de HIF Global entra en una etapa de definiciones administrativas de alto nivel, donde la transparencia informativa será determinante para los próximos pasos jurídicos que decida tomar el municipio entrerriano.