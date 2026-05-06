Paraná será sede de una nueva edición de Expo Holística con actividades gratuitas frente al río

El domingo 17 de mayo en la Sala Mayo se desarrollará una Expo Holística.

La ciudad de Paraná volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes buscan propuestas vinculadas al bienestar integral, el desarrollo personal y las terapias alternativas. El domingo 17 de mayo se realizará la 9° edición de Expo Holística Paraná en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará de 10 a 19, y reunirá a más de 60 expositores vinculados a terapias holísticas, movimiento consciente, arte espiritual y productos artesanales, en un espacio ubicado frente al río, sobre la costanera paranaense.

Durante toda la jornada habrá charlas, meditaciones, clases, sesiones breves y actividades simultáneas, pensadas para que el público pueda recorrer distintos espacios y acercarse a herramientas relacionadas con el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.

Entre las propuestas anunciadas se destacan sesiones de reiki, masajes, Barras de Access, tarot terapéutico, astrología, aromaterapia, meditación y movimiento consciente, además de espacios de relajación y autoconocimiento. También habrá stands con cristales, sahumerios, arte espiritual y productos vinculados al universo holístico.

Desde la organización señalaron que Expo Holística Paraná se consolidó, a lo largo de sus distintas ediciones, como un espacio de encuentro comunitario para quienes buscan “hacer una pausa del ritmo cotidiano” y explorar nuevas experiencias relacionadas con la conciencia y el bienestar.

Además de la feria, el evento contará con un sector especial de actividades y charlas en vivo con vista al río, en un entorno pensado para la conexión y el intercambio entre asistentes y expositores.

La información y novedades del encuentro pueden seguirse a través de Instagram en @expoholisticaparana.