Felipe Muñoz y el Mundial U23 de Softbol: “Deseábamos y anhelábamos estar mucho más arriba”

El paranaense Felipe Muñoz hizo un balance de la participación del seleccionado argentino masculino U23 de softbol en el Mundial de Sincelejo, Colombia, y reconoció que no quedaron conformes con el séptimo puesto. “El balance realmente para nosotros no fue positivo, ya que con la preparación que tenemos, la carga de entrenamientos y el nivel que exige Argentina aspiramos estar en un podio siempre”, admitió.

“Obvio que todos quieren el premio mayor ¿No? Que es ser campeón. Pero nosotros siempre aspiramos al primer objetivo; estar dentro de los tres primeros y esto no pasó, por eso te digo el balance para nosotros no es positivo”, agregó recién llegado a la Argentina, luego de un viaje que unió Sincelejo con Montería en colectivo y siguió con un vuelo de siete horas hacia Ezeiza, con escala de tres en Bogotá.

“Si bien solo perdimos dos partidos igual que Japón, que fue el campeón del mundo –al que nosotros le ganamos, de hecho–, este formato de súper ronda hace que tengas un mal partido, un mal día y quedes afuera de todo el torneo sin haber podido clasificar y sin chance obviamente de conseguir el podio. Por eso, el balance no es bueno”, completó el jugador que se desempeña como Infield.

El equipo argentino fue dirigido por el paranaense José Guerrinieri.

Durante el torneo, disputado del 25 de abril al 3 de mayo Argentina debutó con una derrota a manos de Nueva Zelanda por 10 carreras a 2; luego superó a Japón por 3 a 2 y parecía enderezar el rumbo. Pero cayó con República Checa por 9 a 4 y todo se complicó. A pesar de las victorias sobre el anfitrión Colombia (8-0) y Sudáfrica por (11-6), no pudo avanzar a la Súper Ronda. En la Placement Round, el elenco Albiceleste completó su campaña con triunfos ante Canadá (6-4), Dinamarca (16-0) y Singapur (10-4). Toda una particularidad del sistema de estos torneos: ganó seis partidos y perdió dos, pero fueron suficientes para alejarlo del objetivo.

“Claramente no quedamos conformes, sabemos que podíamos haber terminado mucho más arriba. Sabíamos que podíamos haber sido medalla. Podríamos haber estado tranquilamente jugando por la medalla dorada. Repito: nosotros le ganamos al campeón, en un juego muy apretado. Pero la realidad es que no estamos conformes con el resultado y quizás somos muy exigentes, pero deseábamos y anhelábamos estar mucho más arriba”.

–¿Con qué nivel se encontraron en Sincelejo?

–La verdad que el nivel del Mundial es muy alto; lanzadores de gran calidad, jugadores de gran calidad, con mucha experiencia pese a la edad; tiene equipos muy duros, selecciones muy preparadas, equipos fuertes. La verdad que en cuanto a nivel estaba muy parejo el Mundial.

–¿Cuáles fueron las virtudes y los defectos del equipo?

–La virtud del equipo es siempre estar unido; siempre ir para adelante. Tirar todos para el mismo lado, jugar con garra y corazón todos los partidos: dejar todo. Esas son nuestras virtudes. Las vivezas para jugar, para correr las bases, hacer las estrategias de hacer carreras si no se puede bateando, tocando, poniendo la bola a jugar. Y los defectos que tuvimos fue que este tipo de jugadas no salieron del todo bien. No salieron como lo estuvimos entrenando todo este tiempo, pero cuando las cosas no te salen, tenés una mala semana, pasa lo que pasa y no se puede cambiar. Por eso creo que un poco las virtudes son la unión del equipo, la fortaleza, y los defectos son las cosas que no pudimos controlar o que se nos fueron de las manos.

Felipe Muñoz, en acción en el Mundial disputado en Colombia.

–¿Cuál es el rival que más los sorprendió?

–El rival que más me sorprendió fue República Checa. Fue un partido muy duro y un resultado atípico, que nadie esperaba. Fue el partido que nos dejó afuera de del pase a la súper ronda. Es un partido “a priori” accesible, con un rival que sabemos que no podés descansar pero que a “priori” es ganable y así fue como nosotros lo tomamos al partido. De entrada ellos nos metieron seis carreras y ahí es cuando el partido se nos pone cuesta arriba. Fue muy difícil darlo vuelta y fue el que nos dejó afuera. Por eso creo que fue el rival que más me sorprendió. Y Nueva Zelanda no es sorpresa. Nos comimos una paliza. La verdad que ellos jugaron un partido muy duro, jugaron su juego y no pudimos hacerlo nosotros. No fue tanta sorpresa por porque sabemos el nivel y el potencial que tiene Nueva Zelanda.

–¿Esperaban más del equipo en el torneo?

–Si, esperábamos más por lo que te decía anteriormente. Nosotros nos preparamos mucho, sabemos el potencial que tenemos y la clase de jugadores que tenemos en el plantel. Y estamos convencidos de que podríamos haber hecho mucho más. Pero bueno, hay que dar vuelta la página y seguir para adelante para lo que viene.

–¿Cómo fue la convivencia del grupo durante estos días de concentración?

–La convivencia es algo que nos caracteriza como equipo. Somos un grupo muy unido. Un grupo de amigos que viene entrenando hace mucho tiempo junto. La convivencia no es de ahora sino que ya viene hace un año y medio o dos, desde el Panamericano (de La Pampa, donde fueron campeones). En la casa estuvimos en una finca. Fuimos una semana antes del torneo para poder entrenar y jugar amistosos. La verdad que todo fue muy lindo; hubo muy buen ambiente y pudimos disfrutar de la finca y del grupo, también, con juegos de mesa, ping pong, pool, pileta... La verdad que la convivencia fue algo que se destaca, porque, como dije, somos un grupo humano muy lindo.

Ya en Paraná, el jugador identificado con el Club Atlético Estudiantes (CAE) sigue pensando en los objetivos a futuro con la selección argentina y también en sus metas individuales, que incluyen un campeonato del mundo con la Albiceleste. “Siempre que nosotros jugamos un torneo de esta clase es aspirar a un podio y obviamente si se puede coronarlo siendo campeón. Pero estar entre los primeros tres es el primer objetivo que se plantea como equipo. Y personalmente en lo individual obviamente que siempre está la el sueño de ser campeón del mundo. El objetivo personal es ganar y estar en la cima. No hay más”, cerró.